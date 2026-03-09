Dónde queda la casa de Rihanna en Los Ángeles: caos y una mujer detenida por disparar con un rifle

Uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles se vio sacudido cuando una mujer fue detenida después de abrir fuego contra la residencia de la superestrella del pop, Rihanna. El incidente ocurrió a plena luz del día y provocó un intenso operativo policial en la zona. Aunque la cantante se encontraba dentro de la vivienda en ese momento, las autoridades confirmaron que nadie resultó herido.

Disparos contra la residencia de Rihanna: una mujer abrió fuego e impactó en la casa

De acuerdo con el sitio especializado en celebridades TMZ, el episodio se produjo durante la tarde del domingo 8 de marzo cuando una mujer se acercó en un vehículo a las inmediaciones de la casa de Rihanna en Los Ángeles.

8 de marzo cuando a las inmediaciones de la casa de Rihanna en Los Ángeles. Según fuentes policiales citadas por ese medio, la sospechosa —descripta como una mujer de alrededor de 30 años— disparó varias veces desde el automóvil en dirección a la propiedad.

La sospechosa utilizó un rifle de estilo AR-15 para realizar los disparos desde un vehículo estacionado frente a la propiedad DUTCH/Bauer-Griffin - GC Images

Las autoridades lograron intervenir con rapidez y la mujer fue arrestada poco después del incidente sin que se registraran enfrentamientos adicionales. TMZ indicó que la cantante se encontraba dentro de la vivienda en el momento en que se realizaron los disparos, aunque no sufrió lesiones.

Hasta el momento, no se informó qué motivó el ataque ni si existía algún vínculo previo entre la detenida y la artista. Las autoridades aún investigan el caso para determinar qué ocurrió exactamente.

La cadena Fox 11 Los Angeles recogió testimonios de vecinos que describieron el momento con preocupación y sorpresa. Keith England, quien vive cerca de la residencia, relató que los disparos se produjeron de manera rápida y consecutiva.

“Fue aterrador. No puedo imaginar estar dentro de la casa escuchando cómo las balas golpean y ese tipo de cosas”, dijo. También describió la secuencia de sonidos que escuchó: “Bam, bam, bam, bam, bam —probablemente unos diez disparos”.

El exclusivo barrio donde ocurrió el ataque: dónde queda la casa de Rihanna

La residencia de la intérprete se encuentra en el exclusivo distrito de Beverly Crest, una zona residencial de alto nivel situada en el área metropolitana de Los Ángeles.

Según informó NBC News, el vecindario está ubicado aproximadamente a 20 millas (32 kilómetros) del centro de la ciudad y se caracteriza por sus mansiones, calles tranquilas y un alto nivel de privacidad para celebridades y figuras públicas.

El reporte oficial de las autoridades indica que la alerta por un presunto ataque con arma se recibió a las 13.15 hora local HIGHFIVE/Bauer-Griffin - GC Images

El domicilio es compartido por Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky. El lugar suele ser considerado uno de los enclaves más seguros y exclusivos de la ciudad, explicaron desde NBC, lo que hizo que el incidente resultara especialmente impactante para quienes viven en la zona.

NBC News señaló que la policía de Los Ángeles recibió el reporte del tiroteo alrededor de la 13.15 hora local, cuando se alertó sobre un presunto ataque con un arma mortal frente a la propiedad. Según las autoridades, la mujer se detuvo frente a la vivienda y comenzó a disparar con un rifle de estilo AR-15.

Durante el ataque, al menos cuatro proyectiles —o fragmentos de ellos— impactaron en partes de la propiedad, de acuerdo con la información oficial difundida por la policía.

La rápida intervención de la policía: detuvieron a la sospechosa y recuperaron el arma

Tras el aviso del incidente, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron al lugar y lograron detener a la presunta atacante. NBC News reportó que el arma utilizada fue recuperada por los oficiales en la escena.

La investigación preliminar confirmó que al menos cuatro proyectiles, o fragmentos de ellos, impactaron directamente en diversas partes de la estructura de la mansión MEGA - GC Images

La investigación quedó en manos de la división de Robos y Homicidios del departamento policial, una unidad especializada que se encarga de casos de alto perfil o con circunstancias complejas.

Hasta ahora, las autoridades no difundieron públicamente el nombre de la mujer detenida. El capitán Mike Bland, de la policía de Los Ángeles, indicó en un comunicado citado por NBC que se espera que se den a conocer más detalles sobre la sospechosa y los cargos preliminares en las próximas horas.