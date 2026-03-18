Todos los nominados a los Premios Tango Siglo XXI

Se revelaron las categorías y discos nominados a la 2°da Edición de los Premios Tango Siglo XXI, cuya ceremonia se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo a las 19 en la sala Hasta Trilce (Maza 177, CABA). Allí se entregarán los reconocimientos a los ganadores, votados por la prensa especializada en tango, así como los Premios Especiales que otorga la organización de los galardones.

Los Premios Tango Siglo XXI reconocen la producción discográfica vinculada al género durante 2025 y reúnen bajo un mismo techo a las distintas vertientes, estilos y disciplinas vinculadas al tango de hoy. En total, fueron 187 los discos publicados a lo largo de 2025; un número altísimo que supuso un enorme trabajo para los once integrantes del Jurado de Preselección, integrado por Gabriel Plaza, Flavia Angelo, Facundo Arroyo, Mariana Fossati, Gabriel Cocaro, Paula Sterczek, Nacho Babino, Irene Amuchástegui, Pablo Vázquez, Hernán Astudillo y Mariano Suárez.

“La dinámica no contempla que los artistas deban postularse, sino que nosotros relevamos y escuchamos todo lo que nos llega”, explicó Nacho Villabona, quien oficia de coordinador del Jurado como parte de la organización de los premios. “El espíritu es que entren todos los estilos del tango que se hacen actualmente”, destacó Flavia Angelo.

Las categorías, que pueden cambiar de un año al otro, buscan reflejar lo que fue la producción discográfica del año anterior. Por eso, este año se sumaron nuevas categorías (como “Disco de Tango en Vivo” y el de “Invocación”) , que buscan capturar mejor las tendencias de lanzamientos de 2025.

Grupo de Cámara instrumental

Con todo, de Horacio Romo, Pablo Agri y Emiliano Messiez

Paisajes de Buenos Aires, de Franco Bruschini Quinteto

500 Motivaciones, de Luis Ceravolo 4

Orquesta Instrumental / Orquesta de Concierto

Legado Pane, de la Orquesta Típica Julio Pane (disco póstumo)

Pinceladas del tiempo, de la Orquesta de Tango de la UNA, dirigida por Ariel Pirotti

Alquimia, Sur del Sur Ensamble, Víctor Lavallén y Horacio Cabarcos

Solista Instrumental

Sur (como respuesta a todas las preguntas), de Adrián Iaies

Camino, de Natsuki Nishihara

Las cuatro estaciones, de Noelia Sinkunas

The still unknown (& unfinished) album recording name, de Marcelo Nisinman

Cantor o Cantora / Disco Vocal Instrumental

Mensaje 50, de Daisy Lombardo y Ramiro Gallo Quinteto

Pratanguero: 4º Esquina Final, Ariel Prat

Canciones en el estudio, de Mica Sancho

Toma I, de Lautaro Mazza Y Oscar De Elía

Electrotango

Re, de Otros Aires

Doscerodosx, de D’Amico

Nontango, de Godoy

Mejor Disco Tango Fusión

El viejo Caminante, de Dino Saluzzi, Jacob Young y José María Saluzzi

Tangomorphosis, de Pablo Estigarribia

Saga, de Yamandu Costa con Martín Sued & Orquesta Assintomática Mejor Disco Milonguero

Icónico y barrial, de Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires

Santo Milonguero, de Orquesta Típica Andariega

Los 3 temores de Tango Bardo, de Tango Bardo con Cucuza Castiello, Chino Laborde y Roberto Minondi

Tango Criollo

Canto mi canto, de Nahuel Roht

Escaleras, candilazos y baldíos, de Quinteto Criollo González Calo y Juan Seren

Pillos y atentos, de Las Guitarras Sensibles De Flores

Mejor Disco Tango Canción

La noche interminable, de Orquesta Cuerdas del Plata y Mariana Michi

Tiempo de amar o morir, de La Martino Orquesta Típica

Fronda, de Madreselva

Nuevas Tendencias

Un mar de niebla, de Dúo Tello-Echeveste

Dance me to the end of noise, de El Cachivache Quinteto

Julián Peralta: Sofía y los sueños, de Mariano González Calo, Julián Peralta y Orquesta Cuerdas del Plata

En Vivo

Canciones de dos puertos, de Alfredo Piro Rinaldi

Vivo Veinte, de Quiero 24

Puro tango, de La Chicana

En Vivo 20 Años, de Tanghetto

Invocación [Relectura de obra]

Zorzal eterno, de Las Bordonas

Rovira 100, de Sónico

Tribute to Juan Carlos Cáceres, de Le Collectif Tango Negro Ensemble

EP Tango Instrumental

Ciudad Tango, de Fabio Hager Sexteto

Los perros ladran, de Los Perros Ladran y Rodolfo Mederos

Periferia Vol. I, de Arcano Tango