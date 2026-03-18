Todos los nominados a los Premios Tango Siglo XXI
Por segundo año consecutivo, se distinguirá a lo mejor de la producción de las orquestas, músicos y cantantes del dos por cuatro
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Se revelaron las categorías y discos nominados a la 2°da Edición de los Premios Tango Siglo XXI, cuya ceremonia se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo a las 19 en la sala Hasta Trilce (Maza 177, CABA). Allí se entregarán los reconocimientos a los ganadores, votados por la prensa especializada en tango, así como los Premios Especiales que otorga la organización de los galardones.
Los Premios Tango Siglo XXI reconocen la producción discográfica vinculada al género durante 2025 y reúnen bajo un mismo techo a las distintas vertientes, estilos y disciplinas vinculadas al tango de hoy. En total, fueron 187 los discos publicados a lo largo de 2025; un número altísimo que supuso un enorme trabajo para los once integrantes del Jurado de Preselección, integrado por Gabriel Plaza, Flavia Angelo, Facundo Arroyo, Mariana Fossati, Gabriel Cocaro, Paula Sterczek, Nacho Babino, Irene Amuchástegui, Pablo Vázquez, Hernán Astudillo y Mariano Suárez.
“La dinámica no contempla que los artistas deban postularse, sino que nosotros relevamos y escuchamos todo lo que nos llega”, explicó Nacho Villabona, quien oficia de coordinador del Jurado como parte de la organización de los premios. “El espíritu es que entren todos los estilos del tango que se hacen actualmente”, destacó Flavia Angelo.
Las categorías, que pueden cambiar de un año al otro, buscan reflejar lo que fue la producción discográfica del año anterior. Por eso, este año se sumaron nuevas categorías (como “Disco de Tango en Vivo” y el de “Invocación”) , que buscan capturar mejor las tendencias de lanzamientos de 2025.
Grupo de Cámara instrumental
Con todo, de Horacio Romo, Pablo Agri y Emiliano Messiez
Paisajes de Buenos Aires, de Franco Bruschini Quinteto
500 Motivaciones, de Luis Ceravolo 4
Orquesta Instrumental / Orquesta de Concierto
Legado Pane, de la Orquesta Típica Julio Pane (disco póstumo)
Pinceladas del tiempo, de la Orquesta de Tango de la UNA, dirigida por Ariel Pirotti
Alquimia, Sur del Sur Ensamble, Víctor Lavallén y Horacio Cabarcos
Solista Instrumental
Sur (como respuesta a todas las preguntas), de Adrián Iaies
Camino, de Natsuki Nishihara
Las cuatro estaciones, de Noelia Sinkunas
The still unknown (& unfinished) album recording name, de Marcelo Nisinman
Cantor o Cantora / Disco Vocal Instrumental
Mensaje 50, de Daisy Lombardo y Ramiro Gallo Quinteto
Pratanguero: 4º Esquina Final, Ariel Prat
Canciones en el estudio, de Mica Sancho
Toma I, de Lautaro Mazza Y Oscar De Elía
Electrotango
Re, de Otros Aires
Doscerodosx, de D’Amico
Nontango, de Godoy
Mejor Disco Tango Fusión
El viejo Caminante, de Dino Saluzzi, Jacob Young y José María Saluzzi
Tangomorphosis, de Pablo Estigarribia
Saga, de Yamandu Costa con Martín Sued & Orquesta Assintomática Mejor Disco Milonguero
Icónico y barrial, de Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires
Santo Milonguero, de Orquesta Típica Andariega
Los 3 temores de Tango Bardo, de Tango Bardo con Cucuza Castiello, Chino Laborde y Roberto Minondi
Tango Criollo
Canto mi canto, de Nahuel Roht
Escaleras, candilazos y baldíos, de Quinteto Criollo González Calo y Juan Seren
Pillos y atentos, de Las Guitarras Sensibles De Flores
Mejor Disco Tango Canción
La noche interminable, de Orquesta Cuerdas del Plata y Mariana Michi
Tiempo de amar o morir, de La Martino Orquesta Típica
Fronda, de Madreselva
Nuevas Tendencias
Un mar de niebla, de Dúo Tello-Echeveste
Dance me to the end of noise, de El Cachivache Quinteto
Julián Peralta: Sofía y los sueños, de Mariano González Calo, Julián Peralta y Orquesta Cuerdas del Plata
En Vivo
Canciones de dos puertos, de Alfredo Piro Rinaldi
Vivo Veinte, de Quiero 24
Puro tango, de La Chicana
En Vivo 20 Años, de Tanghetto
Invocación [Relectura de obra]
Zorzal eterno, de Las Bordonas
Rovira 100, de Sónico
Tribute to Juan Carlos Cáceres, de Le Collectif Tango Negro Ensemble
EP Tango Instrumental
Ciudad Tango, de Fabio Hager Sexteto
Los perros ladran, de Los Perros Ladran y Rodolfo Mederos
Periferia Vol. I, de Arcano Tango
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