Tras los agraviantes comentarios sobre Mercedes Sosa del coordinador de Radio Nacional Tucumán, la familia de la artista emitió un comunicado

Como si fuera parte de un rito, la voz de Mercedes Sosa sonó al finalizar las palabras de los oradores principales de la reciente marcha por la memoria, verdad y justicia que recordó los 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976. En la misma semana, el nombre de la exquisita cantante empezó a circular en redes y en los portales de noticias. En pocos días se pasó de la reivindicación de su voz única al agravio.

Comentarios de Enzo Ferreira, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Tucumán y coordinador de Radio Nacional de dicha provincia, que lleva justamente el nombre de Mercedes Sosa, generaron una fuerte polémica. Todo se inició cuando tildó a la recordada artista de “gorda comunista” al repostear el mensaje de otro usuario que decía: “Esta gorda fue un cáncer”. Motivado por un comentario de otro forista, afirmó luego: “solo hice una descripción física e ideológica”.

Aquello sucedió en febrero pero, como suele suceder en las redes, a veces los efectos empiezan a tomar cuerpo con el tiempo. “Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas”, agregó Ferreira incluyendo en su listado al Indio Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Mercedes Sosa ALFREDO SANCHEZ

A raíz de estos comentarios, el diario La Gaceta de Tucumán se comunicó con Ferreira, quien minimizó el episodio al señalar que “fue solo un retuit, no un tuit” escrito en el contexto de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Sugirió que la difusión actual de esos mensajes podría responder a una represalia política luego de haber realizado una denuncia.

Frente a esta situación, el Ente Cultural de Tucumán denunció que “es inadmisible que discursos de odio, violencia simbólica y desvalorización circulen en el espacio público, y más aún cuando provienen de personas que ejercen funciones institucionales”. La entidad agregó que este tipo de ataques no solamente afectan la memoria de la cantora, sino a toda la comunidad para la cual Sosa es “referente indiscutida” de identidad y patrimonio. Al cierre de esta nota, en la página oficial de Radio Nacional, que dirige Fernando Subirat, no había mención alguna al caso.

Este sábado, Enzo Ferreira, que en su cuenta de X aparece en una foto suya acompañada por la frase “No venimos a destruir sino a organizar”, subió a Instagram su versión. “Soy periodista, pero por no pertenecer a un establishment periodístico jamás recibí el apoyo de medios tradicionales ante los avances sobre mi libertad de expresión y prensa -sostuvo-. Toda una operación política buscó desviar la atención para hablar de mí y un tuit. ¿Estuve mal? En parte sí y lo reconozco, pero hay cosas innegables que, como periodista, siempre voy a sostener con pruebas y argumentos. La cultura va mucho más allá de defender figuras emblemáticas, también tiene que ver con nuestras prácticas como ciudadanos y/o autoridades. Muchos de los que me atacaron y amenazaron son parte de décadas de decadencia y apoyan abiertamente a gente que a la cultura no le suma nada, porque sus ideas y prácticas dejan mucho que desear”.

Agustín Laje junto a Enzo Ferreira, el funcionario de Radio Nacional

En paralelo, los familiares de Mercedes Sosa repudiaron en las redes sociales las palabras del funcionario. “Su memoria no necesita defensa. Como familia, trabajamos permanentemente en la difusión de su obra y elegimos no responder al odio con más odio, porque como Mercedes nos enseñó, la mejor respuesta es la construcción cultural. Seguiremos trabajando en la protección de su legado que es de todos y todas, y para todos y todas. Es por eso también que pedimos la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar”, señala el comunicado que finaliza de este modo: “El ruido de las redes es pasajero; la voz de Mercedes, como nuestra tierra, es eterna”.

Carta abierta de la familia de Mercedes Sosa

El comunicado aparece replicado en la cuenta de Instagram de Maby Sosa, sobrina de la cantante. En intercambio de mensajes con LA NACION, la también periodista señala que nadie de la emisora estatal como de Cultura Nación se comunicó con ellos.

En estos días, fue entrevistada por la FM La Tucumana. “Cada uno puede querer al artista que quiera, pero el problema es, primero, el insulto por una forma de pensar y, segundo y grave, que sea un funcionario público, del Estado. Y, además, de una radio que lleva el nombre de Mercedes Sosa” .