Vuelve Genesis y suma al hijo de Phil Collins en batería

Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks actuarán en el Reino Unido e Irlanda entre noviembre y diciembre

Genesis anunció que volverá a tocar durante una gira en noviembre por el Reino Unido e Irlanda. La banda no se presentaba en vivo desde el final del Turn It on Again tour en 2007.

La formación de estos shows será con los miembros de la era clásica de Genesis, Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, más el guitarrista/bajista Daryl Stuermer -su tradicional colaborador en las giras- y, por primera vez, el hijo de Phil Collins, Nic, en batería.

La gira de 10 fechas -llamada "The Last Domino?" en un guiño a la canción doble "Domino" de 1986- comienza en Dublín el 16 de noviembre y finaliza en Newcastle el 11 de diciembre.

Una reunión de Genesis parecía muy improbable hasta hace pocos años. Además de no poder tocar la batería por tener los nervios de las manos dañados, Collins había dicho que estaba retirado de la industria de la música. Poco después, él mismo se declaró "no retirado oficialmente" en 2015 y comenzó a dar shows como solista en 2017. Su hijo adolescente Nic tocaba la batería, mientras Phil cantaba sentado en una silla todo el set. Durante dos años, llenó varios estadios alrededor del mundo con ese formato.

Mike Rutherford estuvo como invitado en un show de Berlín en 2019 para tocar el hit de Genesis "Follow You Follow Me" y Collins empezó a insinuar sobre una posible reunión. "Todavía somos buenos amigos", decía al público en la mayoría de los conciertos, "así que nunca se sabe". En enero de este año, Collins, Banks y Rutherford fueron vistos juntos en un partido de los New York Knicks y circuló la versión que estaban ensayando para una gira. El ex guitarrista Steve Hackett, que abandonó la banda en 1977, no será parte de este tour.

Las fechas de la gira de Genesis

16 de noviembre - Dublín

19 de noviembre - Belfast

23 de noviembre - Liverpool

26 de noviembre - Leeds

29 de noviembre - London

30 de noviembre - London

2 de diciembre - Manchester

5 de diciembre - Birmingham

8 de diciembre - Glasgow

11 de diciembre - Newcastle