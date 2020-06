Piti Fernández en su casa de Caballito. El líder de Las Pastillas del Abuelo aprovecha el tiempo para mejor como guitarrista Fuente: RollingStone - Crédito: Eugenio Mazzinghi

Piti Fernández necesitaba tiempo en su casa. Y le llegó de la forma menos pensada: a través del aislamiento obligatorio provocado por un virus que se expandió alrededor del mundo. "Tengo que leer, escribir y tocar la guitarra", dice el cantante de Las Pastillas del Abuelo . "Mi oficio es el de cantante, pero no el de violero y me faltan horas de vuelo en la guitarra. Es un momento que quería y justo apareció. Lo estoy aprovechando desde ese lado".

Cuando no está jugando con sus hijas, el artista pasa la mayor parte del día en "su bunker", un espacio en su casa de Caballito en la que tiene equipos de música, una biblioteca, una mesita en la que armó una especie de altar a Huracán -su pasión-, y un cuadro con una foto que lo muestra con varios años menos y sin barba junto a Charly García.

"Es del día que lo conocí, después de uno de los shows de '60x60' en el Gran Rex, recuerda. "Me lo presentó el Negro García López. Éramos muy amigos con él".

Piti de Las Pastillas del Abuelo en la producción de Rolling Stone. Su banda tuvo que dejar en stand by la salida de su nuevo disco, Interpretación, por la cuarentena Fuente: RollingStone - Crédito: Eugenio Mazzinghi

Además de tocar varias horas y de practicar arpegios y escalas, Piti estuvo tocando clásicos del rock en versiones blues, folk o country, bajo el nombre de "momento 20:20" en su cuenta de Instagram. Se destaca ahí una versión de "Lunes por la madrugada" de Los Abuelos de la Nada. "Estoy amigándome con las redes", afirma el músico, que siempre prefirió no prestarles mucha atención porque "ahí hay mucho humo".

Pero no todas son buenas. Por la cuarentena, Interpretación , el nuevo disco de Las Pastillas que tenía fecha para el 20 del mes pasado, quedó en stand by por tiempo indeterminado. Sin embargo, eso no parece desmotivarlo. "Va a ser un disco corto, pero contundente. Diez temas, como para que valga la pena escucharlos enteros y no pasar ninguno", dice.

En vez de bajonearse, con el grupo decidieron adelantar otra de las canciones, la que le da título al disco. "La idea es buscar la interpretación que nos puede ayudar a vivir con estas pérdidas que tenemos, la pérdida del abrazo del contacto, de la intimidad", dice en relación a la salida del tema y del contexto actual. "Ver cómo reinterpretarlas de manera que podamos seguir bien".