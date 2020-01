Por desinteligencias, Corina Fiorillo renunció a la dirección de la nueva obra de Nacha y la cantante salió a dar su versión de los hechos

7 de enero de 2020 • 17:45

Ayer se supo que Moria Casán y Nacha Guevara se quedaron sin directora, a un mes el estreno de La gran depresión, obra que protagonizarán a partir del 6 de febrero en el Multitabaris. ¿El motivo? Corina Fiorillo renunció por "desinteligencias".

Moria dijo en su programa, Incorrectas, que con ella estaba todo divino y que se ciñe a lo que le dicen. Entonces, por deducción, Fiorillo habría tenido problemas con Nacha, que hoy habló en Hay que ver, por Canal 9, y dio su propia versión de los hechos.

¿Nacha Guevara hizo renunciar a Corina Fiorillo? "Está todo bien. La producción puso un nuevo director, Mariano Dossena, con quien tampoco he trabajado", apuntó la actriz. "No sé qué pasó, hay que preguntarle a ella. Ensayamos muy poco con ella, apenas 15 días. No fue un trabajo intenso", aseguró la diva, que es conocida por su exigencia a la hora de encarar y preparar un nuevo proyecto.

"También se fue de Hello Dolly, así que no es la primera vez que abandona una obra antes del estreno. En teatro nada me sorprende", disparó. A su vez, por ahora parece estar conforme con el nuevo director. "Estoy muy contenta con Mariano. En un solo día avanzamos un montón. En el teatro y en la vida todos somos reemplazables. Claro que el cambio modifica la obra, porque en teatro todo es muy personal. En este mundo hay que ser flexible. No soy Miss flexibildiad pero estuve bastante flexible", se rió.

Fernanda Iglesias, panelista de Hay que ver, presentó una versión muy distinta de los hechos. Según la periodista, hubo un testigo que no quiso dar su nombre, para resguardarse, que contó: "Nacha no conocía a la directora y fue a ver dos obras de ella: Burundanga y Carcajada salvaje. Después le dijo: 'Nena, no me gustaron'. Y que era una pésima directora pero que le iba a dar una oportunidad. Después, Nacha hizo apartar a la asistente de la directora porque quería que su nieta ocupara ese lugar".