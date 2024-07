Nacho Castañares viajó a Corrientes y sorprendió a Coty Romero con una romántica propuesta de noviazgo

Escuchar

Nacho Castañares, exparticipante de Gran Hermano, viajó a la provincia de Corrientes para sorprender a Constanza “Coty” Romero, también con pasado en el reality, para perguntarle si quería ser su novia.

La situación sentimental de ambos creció en los últimos días y ambos protagonistas negaron que la relación esté formalizada, hasta que en las últimas horas, mediante Instagram, Castañares avanzó a punto tal de viajar a la provincia natal de Romero y proponerle comenzar un romance.

Quien reveló la visita y la propuesta de romance fue Coty en sus redes sociales con dos stories. En una de ellas, ambos posaron para la cámara en una selfie. “No puede ser, ¡vino!”, aseguró la influencer. En la siguiente, Romero mostró como Castañares decoró toda su habitación para proponerle, con papeles de colores, globos rojos y peluches, ser su novia.

En la imagen puede verse que Nacho usó varios carteles rojos y rosas con letras para formar la pregunta: “Querés ser mi novia?”. La propuesta está apoyada sobre un acolchado, entre pétalos de rosas y velas. Sin dudarlo, la exparticipante contestó afirmativamente y se lo dejó saber a sus seguidores. “Le dije que sí”, escribió en la foto la joven.

Horas más tarde, los dos exparticipantes de Gran Hermano asistieron a un boliche de la localidad de Caa Catí donde se mostraron públicamente como novios. “Te amo”, expresó Coty para darle un cierre a una historia de especulaciones y versiones que finalmente llegó a su fin.

Una vez oficializado el noviazgo, los usuarios de las redes sociales felicitaron a los dos por la decisión y hubo otros que se lamentaron por la decisión de Castañares quien también mantuvo una relación con Lucila “Tora” Villar, exconcursante del reality emitido por Telefe.

Los indicios que fueron construyendo la relación

Al ser dos personas mediáticas, Constanza Romero y Nacho Castañares fueron invitados en reiteradas ocasiones a programas de streaming para aclarar la situación. Sin confirmar el noviazgo, los dos protagonistas se mostraban juntos, aunque sin ningún rótulo oficial.

Quien empezó a indagar sobre este tema fue Ariel Ansaldo, excompañero de ambos en el reality, en el programa All Access. “Los veo enamorados, los veo en una simbiosis hermosa. Estoy muy feliz de que se haya dado. (Nacho) le hizo muy bien a Coty. El destino los unió”, aclaró.

Tras ello, Nacho aclaró que lo sucedido entre ambos se dio afuera de la casa y agregó: “Creo que también hace mucho ruido porque nos conocíamos de antes, pero, ahora, nos estamos conociendo de otra manera. Me gusta Coty, la estoy conociendo, estamos contentos, no tenemos nada que ocultar”.

Luego de que se filtraran varias fotos, Castañares manifestó: “Sé que si se sube una foto, se va a hablar, pero sabemos cómo medir eso. No te sorprendés por tantas cosas. Cuando subí la primera foto, en el ascensor de mi casa, lo hice para que no sorprenda si nos veían juntos. Nos vemos seguido y no es un misterio”.

A medida que transcurrió el tiempo, los encuentros entre Coty y Nacho fueron cada vez más recurrentes y, por ende, los rumores se acrecentaron. Para darle un punto final al asunto, Castañares viajó a Corrientes, le propuso formalizar la relación a ella, quien aceptó y ambos le pusieron un broche de oro a toda esta situación que se viralizó en las redes sociales.

