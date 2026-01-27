Nacional AM 870 define su programación con algunas bajas y nuevas voces como la de Adrián Korol

Tras el final de varios contratos a fines de 2025 -incluyendo entre otros el de Hugo Macchiavelli, Diego Ramos y Adrián Noriega-, Radio Nacional AM 870 ha definido parte de su programación. Mientras que algunos ya están en el aire y otros lo harán a lo largo de febrero, la emisora apuesta por el regreso de voces familiares para su audiencia.

La mañana de la radio presentará cambios a partir de febrero. Nicolás Yacoy abrirá la jornada informativa con Primer Round de 7 a 10, seguido por Adrián Korol con Korol en el aire, que ocupará la franja hasta las 13. Por la tarde ya está en manos de Nora Briozzo, quien hace 100% Nora de 15 a 17 (que en 2025 estuvo al aire los domingos de 9 a 12).

La grilla se completará próximamente con Hernán Mundo, acreditado en Casa Rosada y referente del servicio informativo de Nacional, quien hará el horario de 17 a 19 y tendrá un espacio los domingos por la mañana (de 9 a 12). En cuanto a los clásicos, se mantienen los panorama informativos llamados Panorama Nacional de Noticias de las 6 , 12.45 y 19, Pasión Nacional (la tira deportiva) continúa de 13.15 a 15, y de 20 a 21, mientras que por las noches recuperarán el formato de ficción con Lo mejor de los Radio Teatros a las 23.

River y Boca ya tienen sus ciclos partidarios para este 2026

River Plate y Boca Juniors, los dos clubes de fútbol más grandes e importantes de Argentina ya tienen confirmados sus ciclos partidarios para este año.

En lo que respecta a River Plate, la gran novedad es que los partidos del equipo de Núñez ahora podrán escucharse a través de AM 1070 El Destape Radio, emisora dirigida por Roberto Navarro, con los relatos de Lito Costa Febre. El ciclo debutó el pasado sábado a las 15:30, cuando el “millonario” se enfrentó a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El Destape será la señal encargada de transmitir también los encuentros por Copa Argentina y Copa Sudamericana. Por otro lado, Hernán “Tano” Santarsiero continúa con su programa Sintonía Monumental a través de Radio República AM 770.

En cuanto a Boca Juniors, la noticia más destacada es el reencuentro de los periodistas Daniel Mollo (quien dejó Del Plata AM 1030) y Roberto Leto, quienes, tras años de trabajar por separado, se unieron para realizar el ciclo El Show de Boca + Boca de Selección (de martes a sábados, de 0 a 1), por AM 990 Splendid. Además, la dupla está a cargo de las transmisiones de los partidos de cada fecha, habiendo debutado el domingo pasado en el encuentro contra Deportivo Riestra por la Zona A.

Paralelamente, Sebastián Sellaro (quien se define como “relator para hinchas de Boca”) continúa con el ciclo Somos Boca en Radio República AM 770. En esa misma emisora se sumó Julio Axel con El Equipo Desafío, espacio dedicado a las transmisiones de los partidos de San Lorenzo de Almagro.

Atilio Costa Febre @CostaFebreOk

Ivanna Viale con radio doble los domingos

Este 2026, Ivanna Viale tiene el desafío de conducir dos ciclos radiales los domingos en emisoras diferentes. Por un lado, la hija del recordado Mauro Viale inició la quinta temporada de El Gíglico, que se emite por Radio Splendid AM 990 de 6 a 7 junto a Alexis Selene, ofreciendo un resumen de las noticias de la semana.

Más tarde, de 11 a 12 y también junto a Selene, lidera en Radio República AM 770 La pura verdad. Este ciclo de una hora cuenta con entrevistas locales e internacionales, además de una columna de psicología donde se abordan temas de salud.