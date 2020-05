Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020 • 12:58

Nai Awada y Beto Casella se cruzaron a raíz de que el conductor criticó a las famosas que usaron su alcance para promocionar las máquinas faciales de la polémica . La discusión no se agotó en un intercambio picante de tuits, sino que además dio pie a que la actriz hable de su desvinculación de Bendita TV .

El desencadenante fue que Casella definió a Awada y a otras famosas como "chantas" por participar en acciones comerciales impulsadas por Nu Skin , una empresa ahora imputada por la Secretaría de Comercio de la Nación por difundir información falsa. En el grupo de modelos y actrices se encuentran, además de Naiara, Chechu Bonelli , Silvina Luna , Silvina Escudero , Zaira Naira , Laurita Fernández , Marcela Kloosterboer , Cinthia Fernández y más.

Sin embargo, la discusión escaló a tal punto que Awada amenazó al conductor con demandarlo si seguía difamándola y habló de cómo abandonó Bendita TV, que al parecer no fue en los mejores términos.

Awada se mostró muy molesta por los dichos del conductor de Bendita TV y reveló que la "echaron" del programa por defenderse del "maltrato", en referencia a que, cumplidos los seis meses de contrato como panelista, la hija de Alejandro Awada quedó desvinculada del ciclo de El nueve .

Así, la actriz contó que la "pasó mal" en el programa y que era la única que "no le chupaba las medias y decía lo que pensaba". "Encima me echó por defenderme de una de sus panelistas. ¿Saben qué? Jamás conté nada porque estaba agradecida, pero Injusticias no, Beto". Y añadió: "Me da vergüenza ajena tu programa y vos".

Dolida, la actriz insistió sobre el gesto del conductor luego de su salida del programa: "¡Jamás me defendiste Beto, ¿y llamarnos chantas?!", publicó la ex participante del Bailando . "No te importó dejarme sin trabajo. ¡Y no te voy a permitir hablar así de las que hacemos este negocio! ¡Vos te metés con mi trabajo y yo me meto con el tuyo!".