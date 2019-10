Nai Awada lloró al aire y el hijo de Alberto Fernández salió a defenderla

Naiara Awada lloró al aire por las agresiones que sufre y Estanislao Fernández salió en su defensa Crédito: Involucrados

La actriz Naiara Awada vivió un mal momento durante una aparición en TV al recordar el maltrato que recibió en los últimos meses por apoyar al gobierno encabezado por su tío, Mauricio Macri. Fue Estanislao, el hijo del presidente electo Alberto Fernández, quien decidió salir en su defensa y afirmar que la "banca mil".

"Obviamente decidí exponerme y apoyar [al Gobierno], pero estoy cansada", dijo, entre lágrimas, en el programa Involucrados (América). Y agregó: "Los que me conocen saben que no soy lo que muestro en la tele, soy una piba supersensible, es mucho, tengo 25 años, es mucha la agresividad que estoy sintiendo, quiero dedicarme actuar, no soy candidata a diputada ni quiero estar en política".

Estanislao, que en las redes escribe bajo el seudónimo dyhzy, vio un clip de la entrevista y habló en favor de Awada en Twitter: "Banco mil a Nai porque estamos en la misma -afirmó-. Banco cero que digan 'son familia, no militantes' porque conmigo no es así, yo no milito, soy familia y se dedicaron a hacerme mierda desde abril".

Estanislao luego cargó contra los productores de Involucrados. "Lo peor es que hoy me mandaron un mensaje para ir de invitado a ese mismo programa pedorro, según ellos, a 'hablar de cosplay'. Son de cuarta y se piensan que yo caigo en esa mentira de llevarme para terminar hablando de mi viejo. Ellos sí que no tienen moral", sostuvo.

"Y para terminar esto quiero reafirmar que banco mil a Nai Awada, como a cualquier otro pariente de político que se tenga que bancar el ataque de la gente/medios. Nosotros no jugamos este juego, nos obligan a jugarlo, y eso es violencia", concluyó Estanislao, que más temprano confrontó a Amalia Granata por Twitter.

Awada luego le agradeció por el gesto: "Esto fue lo mejor que leí en el día . Alto mimo y alto genio, gracias".