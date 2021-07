Pablo Echarri: la fantasía que todavía no cumplió con Nancy Dupláa, la parte de su cuerpo que lo acompleja y el joven galán que le despertó más celos

“Guarda que tengo estómago para cualquiera de estas cosas”, advirtió Pablo Echarri este mediodía en Flor de equipo mientras observaba los platos que iba a tener que probar si no contestaba las picantes preguntas del “Intragable”. Sin embargo, el actor -que está a punto de volver a las tablas con Art- se animó al desafío y habló de todo: sus años antes de ser galán, su relación de más de dos décadas con Nancy Dupláa y las fantasías de la pareja.

Tras confesar que en sus años de juventud le decían “Calefón”, Echarri explicó los motivos y aseguró que, en aquellos años, todavía no había indicios del galán de telenovelas. “Era muy calentón, tenía muy poca resistencia a la gastada. Arrancaba a resolver las cosas rápidamente. En el barrio se resolvían así las cosas. Yo iba al frente pero cobraba. La actitud iba para adelante, pero el cuerpo no me acompañaba”, recordó mientras aclaraba que “en esa época era muy flaquito” y que en general las mujeres “pasaban de largo”.

A sus 51 años, el galán aseguró que nunca usó dobles para sus nalgas pero reveló para qué parte de su cuerpo sí le gustaría ser reemplazado. “Me gustaría un doble de pies porque me hubiese gustado tener un 41 y medio y calzo 43. Y si me dedicara a la pornografía, pondría mi cuerpo y en el momento pediría corte y que vaya otro”, bromeó, entre risas.

“Nancy se espantó de una declaración tuya donde decías que te encantaría hacer un trío con tu esposa, ¿la pudiste convencer?”, lanzó Peña sorprendiendo al actor. Tras aclarar que nunca se llegó a concretar, explicó: “Me cago en las patas, pero me generaría un nivel de adrenalina y excitación importante. Yo me siento open, pero soy medio closed [cerrado]. Yo tengo una mente muy abierta, un sentimiento muy libre, pero nací en la era equivocada. Con Nancy somos un poco posesivos y antiguos, entonces ciertas cosas quedan en el ámbito de la fantasía”.

Su comentario dio pie para indagar sobre la intimidad de la pareja, que lleva junta 20 años. Mientras Echarri aseguró que mantienen una vida sexual muy activa a pesar del paso del tiempo , la conductora aprovechó la ocasión para preguntarle qué beso de su esposa le dio más celos y viceversa. “¡Qué difícil!”, expresó el actor mientras amenazaba con probar el plato asqueroso. Sin embargo, minutos después contestó: “A mí el que más me molesto (quizá porque el contrincante era joven) fue cuando hacia Socias y estaba con Gonzalo Heredia. Veía una competencia directa ahí”, dando a entender que reconocía ciertas similitudes de su juventud con el galán.

En cuanto a Dupláa, sin dudas advirtió que fue su época de Resistiré lo que más la incomodó. “A ella creo que no los besos, pero el momento de Resistiré fue terrible. [Dupláa] estaba embarazada de More. Más que los besos, el afiche fue lo que le molestó porque empapelaba todo Buenos Aires. Fueron años de comentarios, pero bueno, uno es profesional”, declaró al tiempo que mostraban la famosa foto de la telenovela que protagonizó junto a Celeste Cid.

LA NACION