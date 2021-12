La tele explota: el “error” de Icardi, el gran cambio de Evelyn Von Brocke y la Escuela de Famosos de Andrea Politti

El Wandagate no tiene fin. Horas atrás se estrenó el primer episodio de la larga charla que mantuvieron Susana Giménez y Wanda Nara, que está disponible en la plataforma Paramount+, de la cual pudimos ver un resumen de media hora la semana pasada, en Telefe y con gran éxito de rating. Por si quedaban dudas, este hecho demostró, una vez más, el interés del público por las dos rubias.

El estreno también coincide con la entrevista entre Alejandro Fantino y La China Suarez, que desembarcó en otro servicio de streaming, Star+. Pero volvamos a las rubias. El episodio emitido desde París tiene una hora de duración y en los últimos diez minutos se puede ver la entrada de Mauro Icardi a la entrevista. “Fueron días tristes Susi, pero ya pasó, creo que todo lo que pasó este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos. Ya se habló todo”, dijo en un comienzo el futbolista ante una pregunta de la conductora.

”Fueron momentos tristes y difíciles, que los pudimos pasar. Todos saben el amor que tengo por ella. Me casé muy chico, a los 20 años, y es mi amor. Soy muy a la antigua también y era para toda la vida este amor. Tuve un error y lo pudimos arreglar, lo pudimos solucionar. Es la última vez que se habla. Entiendo que eran las preguntas que tenías que hacer”, expresó Icardi.

El jugador también habló del motivo del viaje relámpago de la pareja a Dubai y contó que decidieron buscar un lugar con calor para relajarse unos días, dejaron a las nenas con una amiga y aprovechar que los chicos estaban con su papá. “Fue como una luna de miel. Aprovechamos que tenía unos días libres en el club y nos fuimos”, contó y luego sumó: ”No soy tímido. La nota es de ella (Wanda). Le di el espacio a ella. Yo no iba a hablar , pero bueno, como en Milán también entré un poquito...”.

Por último, Icardi se refirió a los regalos con los que todo el tiempo agasaja a su mujer. “Soy muy generoso, ¿es verdad o no?”, preguntó mientras miraba a Wanda Nara a los ojos. Al parecer, la pareja está pudiendo superar los malos momentos vividos y apostando nuevamente al amor y a recomponer la familia.

Evelyn Von Brocke tiene nuevos proyectos

Después de una semana agitada, LA NACION se comunicó con la periodista Evelyn Von Brocke, que nos contó sus nuevos proyectos tras su salida de Intrusos.

“Yo trabajo mucho, soy asesora de prensa en varias empresas e instituciones y campañas políticas. Trabajo hace 8 años en la revista Caras, tengo mi programa, donde conduzco en Cablevisión. Aparte de eso soy mamá y esposa”, contó Evelyn tras la serie de versiones que estuvieron circulando luego de dejar su lugar de panelista.

“Quiero ver a mi hija y a mi papá, que no lo veo desde hace tres años y tiene más de 80. Y a mi hija que extraño horrores”, agregó. Su hija Constance, de 25 años, vive en Europa hace unos años y entre la pandemia y el trabajo llevan tiempo sin verse.

Evelyn Von Brocke dejó Intrusos, se operó, bajó un cambio y empezó a recibir ofertas laborales instagram

“Estoy realizada. Trabajé con casi todos. Todos los conductores tienen buena onda conmigo y estoy al aire hace 30 años. Estuve en todos los canales y... ¡trabajé hasta con mi ex!”, cerró Evelyn entre risas.

Con respecto a su salud, la periodista explicó que todavía se está recuperando de una operación en su pie que tenía pendiente. Los médicos le habían advertido que luego de la cirugía no iba a poder usar tacos por un tiempo, lo que hizo que Evelyn postergara un tiempo la operación. “Me operé del pie. Empezó como una verruga y como no me la saqué siguió creciendo. Se transformó en un quiste en el dedo, pero para curarlo hubo que usar anestesia, entrar a quirófano y terminó necesitando unos cuantos puntos en el pie. Todavía estoy rengueando. Tengo los puntos en el pie por una semana”, contó la periodista.

Esta situación también le posibilitó a Evelyn poder concentrarse en nuevos proyectos. Se inscribió en la Universidad Española para una diplomatura y también le ofrecieron dar clases en ese país, así como un trabajo de periodista en la televisión española –donde ya había trabajado–, entre otras propuestas. Le toca ahora tomarse un tiempo para decidir hacia dónde va a dirigir esta etapa de su carrera.

Andrea Politti retoma la conducción

Se viene un movimiento grande en las pantallas de la TV argentina. Entre los cambios se distingue el regreso de Andrea Politti a la conducción, de la mano de la productora Kuarzo y con un formato extranjero que tuvo mucho éxito en muchos países.

Esta semana se terminó de grabar el piloto del nuevo programa que se llamará Escuela de Famosos. El concepto del ciclo consiste en armar dos equipos, uno de cuatro famosos y otro de cuatro niños. Los chicos representarán a su escuela y, si ganan, obtendrán un premio que beneficiará a su colegio.

Andrea Politti vuelve a la conducción Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

El premio será efectivo y estará alrededor de los 300.000 pesos. La idea es que el equipo formado por figuras del espectáculo sea fijo durante los distintos días de juego, pero todavía la productora no cuenta con los nombres definitivos. En el piloto participaron Cinthia Fernández, Mica Vázquez y Walter Queijeiro, entre otros. También fueron convocados Rocío Marengo y el influencer Lizardo Ponce.

Los participantes de Escuela de Famosos tendrán ayuda de las “celebrities” en los distintos juegos. Como si fueran profesores, tendrán a su cargo distintas “materias” y las preguntas que le plantearán a los chicos. También habrá especiales como uno que se registró en el piloto con químicos. En el segmento, los profesores y los chicos hicieron un experimento y luego los participantes debieron responder a una serie de preguntas en base al trabajo hecho.

Algo parecido sucederá con Educación Física, a cargo del exfutbolista José “Pepe” Chatruc, y con Música, que tendrá como docente a Germán Tripel. La competencia estará dirigida a colegios de primaria bajo la consigna “¿Quién sabe más?”. Todavía no están definidos días y horarios, pero según pudimos averiguar las autoridades quedaron fascinadas con el piloto terminado, así que es muy probable que próximamente se sume a la programación de eltrece.