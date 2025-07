Natalia Oreiro, de paseo por Lisboa: las mejores fotos y el poema que eligió de Pessoa

A un año de cumplir el sueño de aterrizar en Japón, Natalia Oreiro volvió a sumar un nuevo destino internacional en su historial de viajes y compartió la emoción con sus 1.6 millones de seguidores en Instagram. Se trata de Lisboa, el lugar al que la llevó su amor por Fernando Pessoa.

Con un carrete de imágenes, la artista mostró algunos puntos de su recorrido por la capital europea, donde la arquitectura y los paisajes no pasaron inadvertidos. Además, aprovechó a pasear en un tranvía turístico y posó en uno de los edificios de las calles angostas de la ciudad.

“Mi amor por Pessoa me llevó a Lisboa”, escribió en la descripción del posteo que realizó, en el que se declaró fanática del escritor y poeta portugués, descrito como una de las figuras literarias más importantes del siglo XX. A raíz de esto es que eligió homenajearlo con “No sé cuántas almas tengo”, uno de sus clásicos poemas, el cual agregó como cita en la descripción:

“No sé cuántas almas tengo. A cada instante cambié. Continuamente me extraño. Nunca me vi ni me hallé. De tanto ser solo tengo el alma. Quien tiene alma no tiene calma. El que ve es solo es lo que ve, quien siente ya no es quien es. Atento a lo que soy y veo, ellos me vuelvo, no yo. Cada sueño o el deseono es mío si allí nació. Yo soy mi propio paisaje, el que presencia su paisaje, diverso, móvil y solo, no sé sentirme yo donde estoy. Así, ajeno, voy leyendo, como páginas, mi ser, sin prever eso que sigue ni recordar el ayer. Anoto en lo que leí lo que creí que sentí. Releo y digo: ‘¿Fui yo?’ Dios lo sabe, porque lo escribió“.

En cuestión de minutos, la protagonista de Muñeca Brava recibió miles de likes y cientos de halagos de sus fanáticos. “Hermosa vos y los paisajes. Espero que lo hayas disfrutado a full. PD: ahora algún amor que te lleve a Praga”; “Tierra de mi madre y mis abuelos. Puede conocerla hace tres meses. ¡Mucha emoción! Disfruta de sus calles empinadas, sus pasteles y su hermosa música callejera. Inolvidable para mí" y “¿Por qué no venís a Estambul? Te quiero muchísimo. Cada vez que te miro, me pierdo. Recuerdo mi época escolar, mi infancia y mi madre. Cuando estoy feliz, te abrazo fuerte, Naty o Milli", fueron solo algunos de ellos.

En varias oportunidades, Oreiro expresó qué es lo que más la atraía de viajar y la última vez que lo hizo fue tras su viaje al continente asiático, precisamente en abril de 2024. “¿Qué es lo que más recordás de los viajes?”, consultó a sus fanáticos desde su red social. A continuación, elaboró su propia respuesta: “A priori, pensaría que eso que deseé tanto conocer: una cultura, un paisaje. Siempre me gustó viajar y conocer jardines y arquitecturas diferentes. Pero, lo que finalmente queda en mí, es su gente”.

Y contó por qué Japón le provocaba fascinación: “Viajar a Japón era mi sueño. La fascinación que sus jardines producía en mí era inmensa. Conocerlo en primavera, con sus sakuras, era mi gran desafío. Difícil, ya que están en flor menos de una semana al año y, dependiendo del clima y de la fecha, varía mucho”.