Según trascendió en las últimas horas, Natalia Oreiro se convertirá en ciudadana de Rusia. La cantante y actriz reveló a la prensa que ya inició el trámite y que, probablemente, al término de la pandemia, se instale en ese país con su familia.

La esposa de Ricardo Mollo confirmó a la Agencia TASS que su ciudadanía rusa ya está solicitada, pero quedó en suspenso a causa de la pandemia coronavirus . "Una vez que fui a la embajadapor varios asuntos. Viajo tan extensamente y tengo tantos lazos con Rusia que me preguntaron si tal vez me gustaría formalizar esto. Dije que sería un honor para mí. Entonces, archivé una gran cantidad de documentos que me pidieron que entregara, y ahora esto se está considerando ", dijo el cantante en la entrevista.

"Cuando todo acabe iré y cantaré allí. Celebraremos el 2021 juntos", dijo Oreiro, también embajadora de buena voluntad de la Unesco para el Río de la Plata.

A propósito de esta novedad, en las últimas horas volvió a viralizarse un informe de ESPN, que data de fines 2017 y se filmó poco antes de que comenzara el Mundial de Rusia de 2018. En el reporte, un movilero comprobó que la mayoría de los entrevistados la reconocía a ella y no a Lionel Messi , uno de los jugadores de fútbol más famosos del planeta.

El estrecho vínculo entre Oreiro y Europa del este comenzó a finales de la década del 90, cuando la telenovela Muñeca Brava -que coprotagonizó junto a Facundo Arana - alcanzó una inesperada popularidad en esa región del continente. Su incursión musical solo afirmó el romance entre la uruguaya y las naciones de la exUnión Soviética.