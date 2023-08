escuchar

A Natalia y Soledad Pastorutti no solo las une la sangre, sino también la pasión por la música. Su apellido tiene un peso fuerte en la industria del espectáculo local y si bien ambas tienen un gran parecido físico y también son cantantes, lo cierto es que tomaron caminos separados y muy distintos. El lunes, Natalia Pastorutti estuvo en Noche al Dente (América TV) donde, además de cantar, reflexionó sobre su vínculo con su hermana mayor, las comparaciones entre ellas y por qué decidió dar un paso al costado y construir su carrera como solista, manteniendo, a su vez, un perfil más bajo y no estando tan expuesta.

Tras interpretar un par de temas sobre el escenario, con la banda en vivo, Natalia se acomodó en el sillón para arrancar la entrevista y Fernando Dente fue directo al hueso. Destacó que, según ella misma mencionó, no le gustaba ser el centro de atención y comentó: “Uno cuando ve tu historia, tu recorrido profesional de tantos años y acompañando a Sole y ella acompañándote a vos, ¿Podemos decir que era un lugar que te quedaba cómodo?”.

Natalia Pastorutti reflexionó sobre la relación con su hermana

Pastorutti aseguró que sí, y reconoció que era la primera pregunta que le hacían siempre. “A veces la gente por ahí no comprendía. Cuando me preguntan eso siempre cuento un poco la historia: que mi papá era mecánico, mi mamá ama de casa, y nosotras dos hermanitas que siempre hacíamos juntas todo. Y bueno, después estuvo la oportunidad de cantar y de Sole de subir a Cosquín y hacerse conocida. Creo que funcionábamos como familia así. Y cada uno ocupaba su lugar, el que más cómodo le quedaba, el que sentía que podía hacerlo mejor. Y yo siempre lo disfruté y siempre dije que era una agradecida de poder acompañar a Sole”, reflexionó la cantante.

En esta misma línea comentó que durante “veintipico de años” acompañó a su hermana cada fin de semana a recorrer el país: “Nuestra Argentina es enorme. Uno no lo puede describir porque es tan grande, hay tantos pueblos, tantas ciudades; la gente es tan distinta, inclusive en mi misma provincia. Yo soy de Santa Fe, del sur, y en el norte hay otro tipo de personas, costumbres, formas de hablar y comidas y siempre fui una agradecida de eso. Por eso trato de explicar, desde ese lugar, mi postura”.

Natalia y Soledad Pastorutti, comparten la sangre y la pasión por la música Archivo

“A veces hay una cultura social del exitismo de quién va primero, quién va segundo, quién toma el centro. Y hay muchas veces que no todo el mundo quiere ser todo el tiempo ‘el del cumpleaños’ o ‘el de la fiesta de 15′”, sostuvo Fernando Dente, idea con la que su invitada coincidió e incluso enfatizó en la diversidad de gustos y personalidades. “Una de las cosas que más me propuse, sobre todo después de haber sido mamá, es disfrutar de todo lo que estoy haciendo y también por eso me anime a hacer la carrera de solista”, indicó Pastorutti, quien desde 2013 está casada con Andrés Manini y tienen dos hijos juntos, Pascual (6) y Salvador (2).

La intérprete de “Aquí tienes mi amor”, hizo énfasis en el disfrute, en hacer lo que a uno le gusta y en algo que decía su padre, que las oportunidades en la vida no se dan siempre. “Creo que hay que hacer eso en lo que uno se siente cómodo. Digo, ‘estoy haciendo esto porque me gusta’ y no sufrir. A veces estar todo el tiempo expuesto no es fácil. La gente a veces no lo comprende porque ve lo lindo de todo, pero detrás siempre hay mucho sacrificio, mucho trabajo y a veces es difícil”, concluyó Natalia.