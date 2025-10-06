En fotos: el nuevo look de Pamela Anderson, el osado vestido de Nathy Peluso y el triplete de Emilia Mernes en París

Pamela Anderson sorprendió en la Semana de la Moda de París con su nuevo look: dejó atrás su rubio más platinado por un tono cobrizo y un corte mullet, que llevó de distintas formas en los diferentes desfiles a los que asistió: con ondas voluminosas, efecto wet hacia atrás y al natural, como se la ve en la foto para el show de Valentino