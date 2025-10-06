LA NACION

En fotos: el nuevo look de Pamela Anderson, el osado vestido de Nathy Peluso y el triplete de Emilia Mernes en París

Entre transparencias, escotes pronunciados y mix de géneros, las famosas continúan conquistando la capital de la moda europea

Emilia Mernes en la Semana de la Moda de París
Emilia Mernes continuó con su recorrida en la Semana de la Moda de París y dijo presente en el desfile de VETEMENTS, donde lució un sensual vestido con corset semitransparente y falda midi. Foto: Instagram / @emiliamernes
En la presentación del diseñador Guram Gvasalia, la cantante argentina posó junto a la top model canadiense Winnie Harlow. Foto: Instagram / @emiliamernes
También estuvo junto a la rapera estadounidense Ice Spice, que optó por un minivestido ceñido con medias y stilettos a tono
Luego, Mernes hizo una parada en el desfile de Giambattista Valli, que presentó su colección primavera verano 2026 Ready-to-wear
Por último, Emilia Mernes cautivó con un diseño strapless con apliques joya y falda de encaje del diseñador libanés Georges Hobeika, perteneciente a su colección Alta costura-otoño 2025
Para coronar su look, Mernes se aplicó los brillos debajo de sus ojos que se convirtieron en su marca registrada
Nathy Peluso se robó todas las miradas con su vestido de tajos laterales pronunciados que llevó al desfile de Vivienne Westwood, también en la Semana de la Moda de París
Divertida, la cantante posó para los fotógrafos y se animó a lucir sus curvas en la entrada del Institut de France
Rosalía fue otra de las figuras que arribó a la capital de la moda. Fue captada por los fotógrafos a la salida del restaurante italiano Gigi, donde compartió una velada junto a su amiga Kylie Jenner
La menor del clan Kardashian fue una de las protagonistas de la primera fila del show de Maison Margiela en París, donde brilló con una monoprenda semitransparente, con minifalda a tono. Según reveló la influencer y empresaria, su atuendo fue confeccionado en papel
Paris Hilton dio cátedra de estilo durante su presencia en el desfile de Vivienne Westwood primavera-verano 2026
La empresaria y socialité estadounidense eligió un vestido de falda voluminosa con mezcla de estampados y texturas, y accesorizó con guantes blancos, collar XL y lentes de sol
Cubierta con un paraguas para protegerse de la lluvia, Jenna Ortega no quiso perderse la primera fila de la presentación de Givenchy
La actriz de Merlina llevó un diseño rojo intenso de falda transparente con un top de volados, que acompañó con unas sandalias con taco de vértigo y tiras 3D
Con un estilo sobrio y elegante, Demi Lovato posó en la blue carpet de la gala BoF 500 (Business of Fashion) en el Hotel Shangri-La de París. Se trata de un evento que congrega a figuras influyentes de la moda y el entretenimiento y reconoce a los líderes de la industria
Pamela Anderson sorprendió en la Semana de la Moda de París con su nuevo look: dejó atrás su rubio más platinado por un tono cobrizo y un corte mullet, que llevó de distintas formas en los diferentes desfiles a los que asistió: con ondas voluminosas, efecto wet hacia atrás y al natural, como se la ve en la foto para el show de Valentino
Del otro lado del océano, en Nueva York, Jennifer Lopez apeló al estilo sastrero en capas para la rueda de prensa de su próxima película, El beso de la mujer araña, una adaptación cinematográfica del musical de 1992, que a su vez está basado en la novela argentina de 1976 de Manuel Puig
Daddy Yankee y Eva Longoria posaron juntos en la red carpet de la Global Gift Gala, que se realizó por primera vez en Mónaco. La actriz es embajadora de honor de la Fundación Global Gift, que en esta ocasión homenajeó al cantante por su labor filantrópica
