Dalma Maradona reveló por qué rechazó ser parte de Los Ángeles de la Mañana

Como en otras oportunidades, Ángel de Brito aprovechó que Yanina Latorre continúa varada en Miami para intentar sumar otra panelista al staff de Los Ángeles de la Mañana (eltrece). Desde su cuenta de Instagram, el conductor intentó tentar a Dalma Maradona con un chiste, pero la actriz redobló la apuesta y reveló por qué no sería parte del programa.

A través de la función de preguntas y respuestas de Instagram, Ángel de Brito les abrió la posibilidad a sus seguidores para que le formulen preguntas. Entre tantas inquietudes que se sumaron al segmento virtual #ÁngelResponde, una apuntaba directamente a la composición del panel de Los Ángeles de la Mañana.

“¿Quién querés que sea angelita peso se hace la difícil?”, preguntó un seguidor. Con una simple mención, el conductor y periodista mencionó un nombre y un apellido: Dalma Maradona. Pero lejos de quedar en la nada, la actriz y mamá de Roma salió al cruce del conductor.

Lejos recurrir a alguna excusa, Dalma Maradona optó por la frontalidad. Tras negar ser “difícil”, como aseguraba el conductor, la actriz explicó que, simplemente, ese no es su oficio. “Cero difícil. No sé hacerlo. No me sentiría cómoda”, sentenció.

A través de las stories de Instagram, Ángel de Brito y Dalma Maradona protagonizaron un picante ida y vuelta Instagram @DalmaMaradona

Mientras acompaña el crecimiento de su pequeña hija Roma, Dalma Maradona sí había aceptado una propuesta laboral fuera de los escenarios o sets de televisión. En febrero pasado, la actriz se sumó al staff de Un día perfecto (Radio Metro), el ciclo radial con Cayetano (Nicolás Cajg) y Cayetina (Julieta Cajg).

LA NACION