Nati Jota reveló que le manda mensajes a un jugador que vinculan con Tini Stoessel

Después de que su relación con Bruno Siri terminara y él comenzara una nueva historia de amor con Ivana Nadal (30), el presente sentimental de Nati Jota (27) ha sido un misterio. Sin embargo, la influencer reveló a qué jugador de fútbol le envía mensajes. Y se trata nada más y nada menos que un futbolista al que vinculan con Tini Stoessel. ¿Hay un nuevo escándalo en puerta?

Invitada al programa Flor de Equipo (Telefe), Nati Jota respondió una a una las preguntas del segmento Intragable. La influencer reformuló una pregunta hecha por Florencia Peña y la respuesta derivó en algo que promete dar que hablar.

“¿Recibís muchos mensajes de famosos?”, quiso saber la conductora. No solo la influencer retrucó que es ella quien toma la iniciativa sino que le puso nombre y apellido a uno de los hombres que tiene en la mira. “Yo les mando. Mando mucho internacional, le mandé a Mario Casas [Sierra], le mandé un montón, pero después los borré porque si un día ve todo lo que le puse [escribí] arriba, me expongo; va a pensar: ‘Esta me quiere matar’”, describió Nati Jota.

Pero las cosas tomaron otro color cuando Nati Jota reveló que intentó entablar conversaciones con un futbolista que intercambia Me Gusta con una estrella argentina. “Le mandé muchos mensajes a [Joaquín] “El Tucu” Correa, un jugador de la Selección, que juega en Italia, es muy lindo, me gusta mucho, es el que dicen que está con Tini [Stoessel]. O sea, no tengo chances, pero no importa, yo lo intenté”, aseguró la influencer.

Nati Jota le mandó mensajes al jugador que vinculan con Tini - Fuente: Telefe

Un video que la producción puso al aire no hizo más que terminar de confirmar lo que Nati Jota acababa de blanquear. A cámara, el también actor Grego Rossello le dio pie para que la influencer explicara sus estrategias de conquista vía redes sociales.

“Yo estoy enamorada del “Tucu” Correa, en serio. Y como otros jugadores, él lo sigue a Grego. Entonces le pedí que le escribiera para que le pida que me dé bola. También se lo hice hacer a Nico Occhiato. Y a los dos les puso: ‘Jaja, una genia Naty’”, describió resignada de no poder lograr su cometido.

