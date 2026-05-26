Después del tenso cruce que protagonizaron Nati Jota y Estanislao Bachrach durante el programa Sería increíble del canal de streaming Olga, el divulgador científico se acercó este martes al estudio para regalarle una torta a la conductora en compensación.

Ocurrió durante la mañana, mientras el equipo de Sería increíble festejaba el cumpleaños de Nati Jota. “Gracias a todos. Vamos llegando lentamente al final del programa...”, dijo, y se interrumpió: “¿Quién viene allá?“. La cámara apuntó al exterior del estudio, que tiene una gran vidriera. De lejos, se veía al divulgador científico cruzando la calle con una torta en sus manos.

Nati Jota y Estanislao Bachrach

“Me estás jodiendo”, masculló la conductora. “Hola Estanis, buen día”, le dijo. Y susurró: “¿Qué hace acá?“. Desde afuera, Bachrach mostró la torta. ”Hola Nati, ¿cómo andas? Feliz cumple. Sabía que era tu cumple así que pasé a dejarte una torta“, le contó.

Entre risas, la conductora le agradeció. “Muchas gracias por la torta. ¿De qué es la torta?“, preguntó. ”No sé“, le contestó Bachrach, en referencia al cruce que vivieron hace dos semanas. Todo el estudio estalló en risas. El divulgador científico se alejó rápidamente de la entrada. ”¿Será de dopamina y por eso no lo quiso decir?“, bromeó Nati Jota.

Tras su cruce, el biólogo Estanislao Bachrach le llevó una torta a Nati Jota por su cumpleaños

Luego, a través de la producción, Bachrach entregó la torta, que pusieron frente a la conductora con una bengala y varias velas. Luego, le cantaron el feliz cumpleaños entre todos. Lo insólito del momento también causó reacciones en los comentarios del streaming en YouTube, donde incluso algunos usuarios preguntaron si estaba hecho con inteligencia artificial.

Tras ello, la conductora pidió tres deseos y sopló las velitas. Entre aplausos, el equipo del programa la abrazó. “Gracias a Estanis por la torta, realmente. Por venir. Hashtag soltar, gente. Me ha escrito, me ha pedido disculpas”, aclaró.

Nati Jota con la torta que se le regaló Estanislao Bachrach Captura

El tenso momento entre Nati Jota y Estanislao Bachrach

La secuencia ocurrió el pasado lunes 12 de mayo cuando el biólogo fue invitado para realizar una columna en el programa. “Yo leí una vez que después de tomar alcohol a nuestro cuerpo le cuesta más producir serotonina y por eso te bajoneabas al otro día”, planteó la conductora.

“No lo sé”, respondió Bachrach. “Ah, ¿no lo sabés? Ok, perfecto. Bueno Estani, gracias por haber venido, un placer“, devolvió la conductora, provocando sorpresa en el divulgador científico. “¡¿Ya está?!“, inquirió Bachrach, sorprendido por la breve duración del intercambio.

”Pero Estani, cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar eso’, entonces sí, ya está“, reclamó Nati Jota. ”Está bueno. Me gustaría terminar con eso que dijiste recién, ¿podés repetirlo?“, contestó el divulgador científico.

El tenso momento entre Nati Jota y Estanislao Bachrach

Cuando tuvo la aprobación de Nati Jota, Bachrach se descargó: “Eso es la Argentina: cualquiera que tenga un micrófono dice cualquier pelotudez porque no se animan a decir ‘no sé’. Acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra, y si es porteño mucho peor...”.

“Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna”, sugirió Nati Jota. “Listo, pero es un chiste, a mí no me importa”, cerró el invitado.

Durante el mediodía de ese lunes, la conductora habló de lo ocurrido y sostuvo que se había tratado de “una nota incómoda al aire” y criticó que el momento que se viralizó fue “tendencioso”.

Más tarde, varios clips se viralizaron en redes sociales donde mostraban diversos momentos tensos que ya se habían dado en preguntas anteriores, donde la conductora se había mostrado disconforme con las respuestas del biólogo.

“Nunca pensé que se iba a hacer más viral con el cuento contado tan distinto. Eso da un poco de impotencia”, expresó a Puro Show. “Fue una nota bastante incómoda al aire. Yo creo que la resolvimos bastante bien. Tratamos de remarla porque eso es lo que uno hace. De hecho, en el momento trato de no darme cuenta de la incomodidad y seguir adelante para tratar de zafar la columna”, señaló.