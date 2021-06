“¿Qué hiciste con tu primer sueldo?”: Belu Lucius sorprendió con la respuesta

Tanto por lo que hace en las redes sociales como por su participación en MasterChef Celebrity, Belu Lucius ha demostrado que es una personas versátil, histriónica y, por sobre todas las cosas, dueña de un sentido del humor único. Este lunes, abandonó por un instante su rol como panelista en Cortá por Lozano (Telefe) y junto a Emmy participó del segmento Terapia de Hermanas y sorprendió al revelar una costumbre solidaria que repite año tras año.

Entrevistadas por Verónica Lozano (51), Belu (34) y Emmy (25) Lucius se sometieron a la Terapia de Hermanas, el segmento del programa donde la entrevista es por partida doble. Allí, desde ese “diván”, la influencer reveló un hábito solidario que desarrolló desde muy chica.

Luego de que los padres de las Lucius las sorprendieran con una video e instaran a que contaran algunas anécdotas, Lozano retomó una pregunta del padre de las invitadas. “¿Qué hiciste con tu primer sueldo?”, quiso saber la conductora.

Tras explicar que tomó prestado el coche de la familia, Belu Luciuis compartió con la conductora la movida solidaria que realizó después de haber cobrado por primera vez. “Me acuerdo que me acompañó mi mejor amiga Anto; junté mi primer sueldo y fuimos hasta [la avenida] Cabildo, a una juguetería y tras hablar con el encargado, le pedí que con la plata que tenía me orientara para comprar la mayor cantidad de juguetes. Me acuerdo que el auto estaba explotado. Y yo, con una sensación tan linda, los llevé a Morón a una casa de unos niños que lo necesitaban para pasar las Fiestas”, recordó mientras intentaba contener las lágrimas.

Belu Lucius dona su sueldo de diciembre como una forma de agradecer

Después de haber hecho público ese lindo gesto solidario, Belu Lucius compartió que lejos de haber sido algo esporádico, la solidaridad es algo que repite año tras años. “Esa fibra es muy sensible en mí, es muy lindo tener la posibilidad de dar. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo y lo curioso es que, a veces, la gente que menos tiene es la que más da. Y estaría bueno que el dar se multiplique”, expresó.

Luego de haberla escuchado, Lozano reforzó la idea de practicar la solidaridad de manera genuina y Lucius sorprendió con un hábito solidario que realiza cada fin de año. “Yo tengo una filosofía: mi último sueldo del año, el de diciembre, lo junto y lo dono. Y así el Universo conmigo fue muy generoso”, concluyó.

