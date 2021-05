Vinculan a Tini Stoessel con el jugador Joaquín “Tucu” Correa: ¿amor o solo likes?

Tini Stoessel quedó envuelta en rumores de un incipiente romance con el delantero de la Selección argentina y la Lazio, Joaquín “Tucu” Correa. Según reveló Virginia Gallardo en el programa Intrusos, tras un comentario que la habría alertado, se enteró de que el futbolista y la cantante se siguen mutuamente en las redes sociales, y que él likea las fotos, algo que no sucede con otras mujeres de la farándula a las que también sigue.

La noticia surge a pocos meses de cumplirse un año de la separación de Tini del cantante colombiano Sebastián Yatra. En tanto, el jugador de la Serie A italiana viene de terminar su relación con la modelo y Miss España, Desiree Cordero, también exnovia de Cristiano Ronaldo.

“Yo estaba con una persona que me dice: ‘Ay, lo fuerte que está este muchacho’. Lástima que le pone Me Gusta a todo lo de ella. Fui y vi Me gusta. Entonces es como la historia de que le puede gustar a él. Fui a ver si ella lo sigue, y ella lo sigue a él también. Nada lo une a él, porque ella hace música y el allá…”, contó en vivo la panelista.

Crecen los rumores sobre el romance entre Tini Stoessel y Joaquín Correa

“Aquí está el detalle. Él tiene 26 años, juega en la Lazio. Es así qué es lo que llama la atención a Virginia, siguiendo los pasos de Juariu, que ella lo sigue”, acotó Rodrigo Lussich, sobre lo que había revelado Gallardo.

Por último, en el programa señalaron que él sigue a “muchas chicas bombas”, pero a la que likea es a ella. “Él sigue a muchas chicas conocidas, pero solo le pone like, este tan Tucu Correa, a Tini”, agregó el conductor y en seguida hicieron un recuento de las fotos que llevan los me gusta del futbolista, pero también advirtieron que las sospechas vienen “desde hace rato”.

LA NACION