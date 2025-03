Nati Jota se hizo un impulsivo cambio de look y se arrepintió horas después

Una característica de Nati Jota como influencer es que, sin dudas, sorprende constantemente a sus seguidores a través de las redes sociales. En sus historias de Instagram, la conductora suele mostrar diferentes perlitas de su día a día. Este martes, sin dar previo aviso, tomó una drástica decisión respecto a su look en medio de una visita a la peluquería que, en principio, era tan solo para hacerse un tratamiento de keratina.

En un clip de tres segundos, mostró cómo su peluquera, a pedido de ella, le cortó el flequillo, luego de años de mantenerse con un corte tradicional. “Por suerte lo hizo rápido”, escribió en la publicación. Para dar un poco de contexto, sumó: “Vine a hacerme la keratina y voy a terminar con un flequillazo”. “Todo lo que sería andar súper equilibrada”, bromeó.

El cambio de look de Nati Jota

Una vez que llegó a su casa, reveló que eligió un flequillo más corto de lo que parecía en el video. Con una selfie mirando a cámara, mostró que se hizo las llamadas “baby bangs”, uno de los cortes más arriesgados, ya que va un par de centímetros arriba de las cejas. Si bien a muchos de sus seguidores les fascinó, otros expresaron sus dudas sobre la decisión estética.

Horas después del corte, mientras entrenaba en el gimnasio de su edificio, la influencer empezó a tener sus dudas sobre su impulsivo cambio de look. “Ya me arrepentí del flequillo. En dos días me lo abro con hebilitas. Pero se arrepiente el que se hace, ¿sabés?”, lanzó la comunicadora, al compartir una foto post ejercicio, frente al espejo.

Nati Jota se arrepintió de su cambio de look

A continuación, explicó cuáles son las posibles soluciones que le encontró a su fallido nuevo corte: “Hay una opción: que me lo corte mucho más cortito. Así vivo la ‘flequillo full experience’ y después igual volvemos”.

Nati Jota se mostró arrepentida de su cambio de look

Para cerrar, compartió un último clip mostrando cuál es el principal problema de su corte: la hora de ir al gimnasio. “Me había olvidado de esto: el concepto ‘flequillo mientras hacés deporte’ no existe”, escribió indignada, al ver cómo su nuevo peinado quedó en el olvido tras su entrenamiento.

El problema del flequillo de Nati Jota