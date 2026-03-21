El test de la pelota de tenis: un termómetro casero para medir tu esperanza de vida

Llevar una vida saludable requiere de compromiso con la actividad física, una dieta equilibrada y hacer los chequeos correspondientes. En medio del furor de la longevidad y el objetivo de detener el paso del tiempo, hay un sencillo test que podrás hacer desde la comodidad de tu hogar y que te da un indicativo de cuánto tiempo vivirás.

Llevar una vida saludable requiere de compromiso con la actividad física

Para llevar a cabo este experimento casero necesitás recurrir a una de tus manos y buscar una pelota de tenis. Si no contás con la segunda, podés hacerlo con una pelota antiestrés. ¿El objetivo? Estrujarla al máximo. Lo que tu fuerza de agarre revela podría decir mucho más sobre tu salud general de lo que imaginás.

Según Joshua Davidson, investigador de la Universidad de Derby, el objetivo es mantener la pelota firmemente apretada entre 15 y 30 segundos. En declaraciones a la BBC, el experto señaló que medir la fuerza de presión es una de las formas más confiables y sencillas de evaluar el estado físico sistémico.

El ejercicio puede hacerse con una pelota antiestrés (Foto: IA)

“Lo único que necesitás es cualquier objeto que puedas apretar y deformar sin que te cause dolor. Simplemente sostenelo con máxima presión todo el tiempo que puedas antes de que tu mano se agote”, explicó Davidson.

Aunque la fuerza de tu mano no dicta por sí sola tu destino, funciona como un marcador biológico. Esta prueba revela la salud musculoesquelética general y actúa como una señal de alerta: si tu agarre es débil, es muy probable que tu estilo de vida sea demasiado sedentario o que estés perdiendo masa muscular de forma prematura.

La pérdida de potencia muscular no es solo un tema de manos; generalmente es la primera señal silenciosa de un deterioro sistémico o de complicaciones de salud que aún no muestran síntomas claros.

La ciencia respalda esta conexión con cifras contundentes. Un estudio realizado con 140.000 adultos reveló que la fuerza de agarre es un predictor de muerte prematura más preciso que otros indicadores tradicionales, como la tensión arterial. Mientras que investigaciones adicionales demostraron que las personas que alcanzan los 100 años tienen 2.5 veces más probabilidades de pertenecer al tercio superior de fuerza de agarre para su rango de edad.

Si bien apretar una pelota de tenis de forma constante te ayudará a fortalecer la mano, el verdadero mensaje es más profundo. Si descubrís que tu agarre es débil, es una señal de alerta de tu cuerpo: no se trata solo de tus dedos, sino de tu salud física integral. Si los resultados no son los que esperabas, el mejor remedio es ponerse en movimiento.

El reto de la mancuerna

Dado que una menor fuerza de presión está vinculada directamente con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y muerte prematura, los investigadores insisten en que fortalecerla no es opcional.

Si no sos capaz de sostener una mancuerna que representa tres cuartas partes de tu peso corporal durante un minuto, tus probabilidades de una vida corta aumentan excesivamente (Foto: IA)

El experto Ed Jones llevó este concepto al extremo en el pódcast Nutrition World, al sugerir una prueba mucho más exigente que la de la pelota de tenis. Según Jones, si no sos capaz de sostener una mancuerna que representa tres cuartas partes de tu peso corporal durante un minuto, tus probabilidades de una vida corta aumentan excesivamente. “Ese indicador supera al colesterol o a cualquier análisis de sangre”, aseguró.