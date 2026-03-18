Gabriela Uriarte, nutricionista: “El colágeno no es un milagro ni sustituye al ejercicio ni al descanso”

La nutricionista y divulgadora Gabriela Uriarte volvió a instalar un tema de debate en redes sociales al referirse al consumo de colágeno, uno de los suplementos más populares en la actualidad. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 300 mil seguidores, la especialista explicó qué dice realmente la evidencia científica sobre su uso.

“¿Has pensado en tomar o ya tomás colágeno? Quiero hablar claro sobre la suplementación con colágeno y lo que realmente dice la evidencia sobre él”, comenzó en su intervención, con un enfoque didáctico que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Uriarte detalló que, hasta el momento, los estudios más confiables —como ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis— analizaron el impacto del colágeno oral principalmente en el bienestar articular. Según explicó, los resultados muestran cambios modestos tras varias semanas de consumo, generalmente con dosis que oscilan entre 3 y 7 gramos diarios.

Gabriela Uriarte invitó a repensar el rol real de estos productos dentro de un estilo de vida saludable (imagen ilustrativa) (Foto: Pexels)

Sin embargo, la nutricionista fue clara al momento de poner en contexto estos resultados: el colágeno no debe interpretarse como una solución mágica. “Es importante ser honestas. No es un milagro ni sustituye al ejercicio, el trabajo de fuerza ni al descanso”, remarcó.

Uno de los puntos centrales de su explicación fue la importancia de diferenciar entre los distintos tipos de colágeno disponibles en el mercado, ya que no todos los productos son iguales. En particular, la evidencia más favorable se asocia con colágeno hidrolizado o péptidos de colágeno, en dosis adecuadas y con formulaciones de calidad. “No basta con que el producto diga que lleva colágeno. Importa qué tipo, cuánto y para qué”, remarcó.

El colágeno no puede ser un reemplazo de hábitos saludables

La especialista también hizo hincapié en que el colágeno puede ser útil en determinados casos, como el cuidado de los huesos, articulaciones, músculos, la regeneración de la piel, el cabello y las uñas. En ese sentido, mencionó formulaciones que combinan colágeno con otros componentes como ácido hialurónico, glucosamina, condroitina, vitaminas y minerales, pensadas para acompañar la salud articular.

Aun así, insistió en una idea central. “Los suplementos no sustituyen a los hábitos y funcionan mejor cuando complementan una base sólida de movimiento, fuerza, descanso y alimentación”, afirmó la experta en nutrición. Y recomendó no dejarse llevar por la compra de productos de venta libre, sino siempre acercarse a un profesional de salud para conocer cuáles son los más adecuados para el organismo.

Cada vez más personas buscan mejorar su bienestar a través de suplementos, aunque no siempre cuentan con información clara sobre su efectividad (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

El video rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios valoraron la claridad de la explicación, mientras que otros aprovecharon para compartir sus propias experiencias con el consumo de colágeno.

“Muchas gracias por explicar tan bien la función y los beneficios del colágeno Gabriela. Es algo que muchas personas desconocen”, “Nos encanta ver contenido que ayuda a difundir información científica y útil para el cuidado del cuerpo siempre dejando claro que hay que tomarlo siempre y cuando se necesite”, “Siempre dudé sobre consumir colágeno” y “Suelo tomar colágeno para cuidar mi piel”, fueron algunos de los mensajes que dejaron decenas de personas sobre la temática.