Navidad 2025: las mejores películas navideñas para ver en Netflix

Con la llegada de diciembre, el catálogo de Netflix vuelve a llenarse de producciones que celebran el espíritu navideño en todas sus formas: desde emotivas historias animadas hasta comedias románticas, musicales familiares y nuevas apuestas que buscan convertirse en clásicos de la temporada.

En medio de tantas opciones, elegir la película perfecta para una noche festiva puede convertirse en todo un reto, especialmente cuando cada año se suman estrenos que compiten por ganarse un lugar en las pantallas del público.

Por ello, aquí te presentamos una selección de las mejores películas navideñas disponibles en la plataforma, tomando en cuenta las críticas que recibieron, el entusiasmo de la audiencia y la magia característica de esta época del año.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, el sitio web que recopila reseñas de películas y programas de televisión de diversos críticos y emite una calificación en su “Tomatometer” o “Tomatómetro”, estas son las 10 mejores películas navideñas para ver en Netflix -combinando animación, comedia, fantasía y romance para diferentes estados de ánimo navideños-:

10. Viaje a Belén (2023)

“Viaje a Belén añade una entrada sólidamente tradicional y sorprendentemente divertida (aunque a veces empalagosa) a la larga lista de películas sobre la Natividad", dicen los críticos de Rotten Tomatoes.

Es una opción alternativa para quienes buscan una narrativa con un tono más tradicional y religioso.

9. Un castillo por Navidad (2021)

Para escapar de un escándalo, una autora de bestsellers viaja a Escocia, donde se enamora de un castillo y se enfrenta al gruñón duque que lo habita.

8. Hot and Frosty (2024)

Dos años después de perder a su esposo, Kathy da vida mágicamente a un hermoso muñeco de nieve. Gracias a su ingenuidad, el muñeco de nieve ayuda a Kathy a reír, sentir y amar de nuevo, mientras ambos se enamoran justo a tiempo para las fiestas... y antes de que él se derrita.

7. El chico que salvó la Navidad (2021)

Un niño común y corriente llamado Nikolas emprende una extraordinaria aventura en el nevado norte en busca de su padre, quien emprende una misión para descubrir la legendaria aldea de los elfos, Elfhelm.

Acompañado por un reno testarudo llamado Blitzen y un fiel ratón, Nikolas pronto encuentra su destino en esta mágica, cómica y entrañable historia que demuestra que nada es imposible. Es una adaptación del bestseller de Matt Haig.

6. Deja que nieve (2019)

El sitio web califica a esta película como “cómodamente cliché, Let It Snow lleva sus influencias a flor de piel, pero funciona de todos modos gracias a un excelente elenco y la cantidad justa de alegría navideña".

5. La fiesta de los siete peces (2019)

La familia Oliverio prepara su Fiesta de los Siete Peces, una tradición navideña italiana que se remonta al viejo país.

4. ¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño en Murderville (2022)

“Los fanáticos de las travesuras improvisadas de Murderville se divertirán con este misterio festivo, con una Maya Rudolph que se roba la escena y demuestra ser la mejor ayudante de Santa", dice la crítica de Rotten Tomatoes.

3. Navidad Xtraterrestre (2020)

Cuando una raza de extraterrestres cleptómanos intenta robar la gravedad de la Tierra para poder apoderarse más fácilmente de todo lo que hay en el planeta, solo el espíritu navideño de dar regalos y un pequeño extraterrestre llamado X pueden salvar al mundo.

2. Jingle Jangle: una mágica Navidad (2020)

Décadas después de que su aprendiz lo traicionara, un fabricante de juguetes que alguna vez fue alegre encuentra una nueva esperanza cuando su joven y brillante nieta aparece en su puerta.

1. Klaus (2019)

Un cartero desesperado provoca accidentalmente el surgimiento de Papá Noel.

“Una hermosa animación dibujada a mano y una narrativa humorística y conmovedora hacen de Klaus un candidato instantáneo para el estatus de clásico navideño“, dice el consenso de críticos del sitio.

Por Nara Muñoz