La joya oculta de Netflix: la conmovedora película que hay que ver sí o sí

No es la primera vez -ni seguro la última- que los suscriptores de Netflix encuentran una que otra joya oculta en la plataforma. Y eso ocurrió con La excavación, una película que se estrenó en 2021 y que hoy volvió a estar en el foco de la atención, ya que muchos la comparan con África mía, la cinta de romance y drama que Robert Redford y Meryl Streep protagonizaron en 1985.

La excavación retrata la historia real del descubrimiento de Sutton Hoo en Suffolk, Inglaterra (Foto: Netflix)

En una hora y 52 minutos, el drama histórico, dirigido por Simon Stone, retrata la historia real del descubrimiento de Sutton Hoo en Suffolk, Inglaterra, justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939.

Todo comienza cuando la viuda Edith Pretty contrata a Basil Brown, un arqueólogo autodidacta, para excavar los misteriosos montículos de tierra en su propiedad. A pesar del escepticismo de la élite académica, Basil descubre un barco funerario anglosajón completo, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia británica.

“A finales de la década de 1930, la acaudalada terrateniente Edith Pretty contrata al arqueólogo Basil Brown para investigar los montículos de su propiedad en Inglaterra. Allí descubren un barco de la Edad Media mientras excavan un cementerio”, dice la sinopsis oficial de la cinta protagonizada por Ralph Fiennes y Carey Mulligan.

“Un desenterramiento que no es del todo suave, pero que es satisfactorio igualmente. El relato tiene un toque amable de melancolía que hace que la película sea conmovedora”; “Va profundizando, convirtiéndose en mucho más que en un drama de época, con vestidos bonitos, acentos afectados y melodramas insignificantes” y “Carey Mulligan y Ralph Fiennes lideran este proyecto calmado e interesante con dos interpretaciones meticulosamente calibradas”, son algunas de las críticas que recibió en el sitio web FilmAffinity.

Algunas de las críticas que recibió La excavación en el sitio web especializado en cine (Foto: Captura FilmAffinity)

Tanto La excavación como África mía abordan el descubrimiento y desentierro del pasado, aunque desde distintas perspectivas. La primera narra las memorias de una mujer en la Kenia colonial, que implican una exploración personal y sensorial de un territorio, mientras que La excavación se enfoca en el descubrimiento físico de artefactos y restos históricos para reconstruir el pasado de manera científica.

Africa mía, el clásico de Meryl Streep y Robert Redford.

Tres títulos similares para ver si te gustó La excavación

1. Ammonite (2020)

Narra la historia de amor en la Inglaterra de 1840 entre la paleontóloga Mary Anning y Charlotte Murchinson, una mujer casada. En la conservadora sociedad británica del siglo XIX, la aclamada, pero desconocida buscadora de fósiles Mary Anning trabaja sola en el sur del país. Cuando su fama ya ha quedado en el olvido, se dedica a vender fósiles a los turistas para salir adelante, hasta que un visitante rico le propone a Mary que cuide a su mujer. Duración: 1 h 58 min. Ver Ammonite en Apple TV.

Ammonite, tráiler oficial

2. Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma (2020)

El relato de la increíble historia de Madam C. J. Walker, la primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria. Duración: una temporada. Ver Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma en Netflix.

Trailer Madame CJ Walker - Fuente: Netflix

3. Pedro el afortunado (2018)

En su búsqueda de la felicidad, Pedro se muda lejos de la oscura región de Jutland y de su familia extremadamente religiosa, sobre todo huyendo de su padre, un cura. Se embarca hacia Copenhague​ para convertirse en ingeniero y comenzar un gran proyecto energético. En la gran ciudad, Pedro descubre su apetito por la vida y la felicidad, envolviéndose en un despreocupado y vívido entorno social. Duración: 2 h 48 min. Ver Pedro el afortunado en Netflix.