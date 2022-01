Durante una entrevista, Nazarena Vélez fue consultada respecto de los rumores que circulan sobre un posible embarazo de su hija Barbie y le preguntaron cómo se veía como abuela. La actriz no solo desestimó los trascendidos, sino que además se quejó de la insistencia respecto del tema y reflexionó sobre la presión que se ejerce sobre las mujeres para que se conviertan en madres.

“En las últimas horas empezó el rumor, sobre todo por redes sociales, que Barbie estaba embarazada. ¿Esto es real y, si es así, cómo te ves de abuela?, le preguntó Sol Pérez, una de las panelistas de Nosotras a la mañana (eltrece).

Nazarena Vélez se cansó de los rumores de embarazo de su hija Barbie e hizo un duro descargo

“¡Cómo me la quieren embarazar, es increíble! No tenés idea las veces que me preguntan, o que Barbie se toca la panza y dicen ‘está embarazada’. No, no está embarazada”, respondió Nazarena Vélez sobre su hija, recientemente casada con Lucas Rodríguez.

Barbie Vélez desmintió rumores de embarazo

En ese sentido, precisó: “Me veo hermosa como abuela, una abuela insoportable porque soy super babosa con mis hijos, imagínense lo que sería como abuela. Pero sabés qué pasa, yo no le quiero meter todo ese peso a Barbie”.

Asimismo, la actriz opinó acerca de lo que ella cree que sucede con las mujeres y la maternidad en general. “Nos ponen un peso muy grande. Cada dos minutos te quieren embarazar y hay mujeres que no se quieren embarazar. Yo de chiquitita soñaba con ser mamá, pero a Barbie no le pasa. Ella quiere esperar. Entonces, no le ejerzo esa presión”, aseguró.

En MasterChef Celebrity le preguntaron a Barbie si estaba embarazada

Por último, indicó: “Me lo hacen a mi actualmente, yo soy una mina de 47 años y estoy en pareja hace tres y todo el tiempo me quieren embarazar; yo no quiero. De verdad que es una gran presión para las parejas”.

Santiago del Moro también habló de los rumores de embarazo de Barbie Vélez

Barbie fue la encargada de “cuidarle” el lugar a Denise Dumas en MasterChef Celebrity (Telefe), quien está aislada en su casa por un cuadro positivo de Covid-19. En su suplencia, la actriz protagonizó un divertido cruce con Santiago del Moro y Damián Betular por la consistencia de la salsa holandesa y un mito que hace referencia a un embarazo.

Santiago del Moro dejó atónita a Barbie Vélez con un a antigua leyenda sobre la salsa inglesa Instagram: @barbiepucheta/Captura de TV

La concursante tenía que hacer un pescado hojaldrado: un filete de salmón blanco con espinaca, acompañado con una ensalada de hojas verdes y salsa holandesa. Al ver la presentación, el jurado del reality de cocina atinó a aventurar sobre la forma que había conseguido con el salmón. “[Es una] Mantarraya”, dijo dudoso.

Mientras Dolli Irigoyen cortaba la comida y la “aleta de tiburón”, tal y como la describió, ella se dejó ver muy nerviosa y en medio de la incertidumbre por el veredicto final, la cocinera le consultó: “Le falta algo, ¿no?”. Inmediatamente Vélez tuvo que explicar qué había sucedido: “Tuve un temita. Se me cortó tres veces la salsa, no sé qué hacía mal. Batir creo”.

El divertido cruce entre Damián Betular y Barbie Vélez: “¿Estás embarazada?”

Enseguida, del Moro recordó una vieja leyenda popular sobre el embarazo y la consistencia de las salsas y le preguntó a la participante si estaba en la dulce espera, a lo que ella le respondió con un rotundo “no”.