Nelson Castro criticó al "pasaporte sanitario" porque demuestra "la falta de planificación de cómo armar una cuarentena de esta extensión, de la cual no se sabe cómo se va a salir y que no tiene que ver con la realidad" Fuente: Archivo

18 de septiembre de 2020

Nelson Castro se refirió al proyecto para instaurar un "pasaporte sanitario" que le permita a las personas circular dentro del país en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19. "Es un absurdo" que demuestra "la falta de planificación", criticó Castro sobre el nuevo documento que contaría con información de salud del pasajero y con su compromiso explícito para cumplir el protocolo del lugar al que se dirige.

"El Gobierno se ha encontrado con el absurdo del pasaporte sanitario, con todo el engorro que significa y la falta de sentido común", sostuvo el conductor eventual del programa Alguien tiene que decirlo (Rivadavia), y agregó: "Esto es algo que ha sido ya repetitivo y cansador, y es la falta de planificación de cómo armar una cuarentena de esta extensión, de la cual no se sabe cómo se va a salir y que no tiene que ver con la realidad porque ves a la gente caminando por la calle, lo que no significa que no haya cuarentena porque escuela, transporte y justicia no hay".

La autora del proyecto de "pasaporte sanitario" es la diputada radical Lorena Matzen quien le dijo a LA NACIÓN que "si seguimos en una situación de solo encierro se va a provocar rebeldía, lo que va a traer aparejado mayores problemas". La iniciativa propone que sea un certificado de validez nacional, de carácter individual e intransferible, y exigible en cualquier jurisdicción del país.

En ese sentido, Castro dijo que las discusiones que se dan en todo el mundo respecto de cómo enfrentar la pandemia de coronavirus "demuestra que la política tiene un desafío para el cual no está preparada; esto hay que manejarlo con dinámica, porque las reacciones de la gente son similares en todo el mundo, te puede o no gustar pero es una realidad".

Con el pasaporte sanitarios se pretende intensificar los controles en la circulación en las calles Fuente: LA NACION

"Esto [la cuarentena de seis meses] no se podía manejar solamente con infectólogos, y no porque ellos sean incapaces sino porque hay otras cosas para contemplar, porque por eso después tenés estallidos como el día que salió todo el mundo a correr", recordó Castro, que además de periodista es médico neurólogo.

De acuerdo con el proyecto, el pasaporte sanitario deberá incluir una certificación impresa o digital de un hisopado de Covid-19 con resultado negativo de las últimas 48 horas. Además, debe acreditar con un certificado de salud emitido por un médico clínico que la persona que se traslada no tuvo síntomas vinculados con el Covid-19 en las últimas 24 horas.