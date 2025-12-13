Así quedó el campeonato de las WAGs de la F1 2025: la actriz Magui Corceiro se consagró gracias a Lando Norris

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin con una carrera que mantuvo a los fanáticos al vilo hasta prácticamente la última curva. Al igual que en 2021, el campeonato de pilotos se definió en la última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dhabi. Todos los ojos estuvieron puestos en Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. Si bien el holandés fue el ganador de la jornada y estuvo a un paso de consagrarse pentacampeón, los puntos a favor les fueron suficientes al británico para, con un tercer puesto, consagrarse campeón del mundo por primera vez. Sin embargo, no fueron solo los deportistas los que se lucieron durante la temporada y terminaron más arriba o abajo del ranking, puesto que también los acompañaron sus novias, prometidas y esposas, más conocidas como las WAGs, las encargadas de llevar el glamour al Gran Circo. Una de ellas perdió el título de primera dama de la Fórmula 1 para cedérselo a una de las incorporaciones más recientes del paddock y si bien otra de ellas no logró subirse al podio, se llevó un premio más grande: un anillo de compromiso.

Así quedó el campeonato de las Wags de la Fórmula 1 2025

Margarida ‘Magui’ Corceiro, pareja de Lando Norris

Lando Norris se consagró campeón del mundo y su novia Magui Corceiro recibió el título de primera dama de la Fórmula 1 (Foto: Instagram @magui_corceiro)

Con el título de campeón del mundo que logró Lando Norris, la actriz portuguesa se quedó con el de primera dama de la Fórmula 1, el cual durante las últimas temporadas perteneció a Kelly Piquet. La pareja confirmó su relación este año no solo con la presencia de ella en algunos Grandes Premios, sino con un beso frente a cámara en la última carrera y un posteo en Instagram. La joven de 23 años tiene un sólido camino en televisión con series como Prisioneira, Bem Me Quer y A Fazenda. Además, trabaja con diversas firmas de moda y tiene una marca de trajes de baño sostenibles llamada Missus. Entre 2019 y 2020 fue pareja del futbolista portugués João Félix.

El apasionado beso de Lando Norris y Magui Corceiro tras el campeonato del mundo

Kelly Piquet, pareja de Max Verstappen

Kelly Piquet y Max Verstappen están juntos desde 2020; en mayo de este año nació su hija en común, Lily (Foto: Instagram @maxverstappen1)

Muchos la consideran la reina de la Fórmula 1. La modelo de 37 años, nacida en Alemania, con nacionalidad portuguesa e hija del tres veces campeón del mundo Nelson Piquet, es Licenciada en Artes con especialización en Relaciones Internacionales. Fue columnista de la revista Marie Claire, publicista de la Fórmula E y lleva años de trabajo con conocidas marcas de lujo. Está en pareja con Max Verstappen desde 2020 y el pasado 2 de mayo le dieron la bienvenida a su primera hija en común, Lily. La influencer es madre de Penelope de seis años, fruto de su relación con el piloto ruso Daniil Kvyat.

Lily Zneimer, pareja de Oscar Piastri

Lily Zneimer y Oscar Piastri se conocieron en un internado inglés y nunca más se separaron; ella estudia ingeniería y mantiene un bajo perfil (Foto: Instagram @oscarpiastri)

A diferencia de otras parejas de pilotos, la británica de 24 años mantiene un perfil bajo y sus redes sociales solo están habilitadas para su círculo íntimo. Se conoce poco sobre su vida personal, solo que estudia ingeniería y es el sostén de Oscar Piastri desde hace siete años. Comenzaron a salir mientras cursaban el penúltimo año del internado Haileybury en Hertford, Inglaterra, y nunca más se separaron.

Carmen Montero Mundt, pareja de George Russell

George Russell y Carmen Montero Mundt son una de las parejas más consolidas; están juntos desde 2020 (Foto: Instagram @carmenmmundt)

Inversionista graduada en Gestión de Negocios y Financias en la Universidad de Westminster, influencer de moda y una de las caras más conocidas del paddock. La española de 27 años y el piloto de Mercedes están juntos desde 2020 y lejos de ocultar su relación, caminan de la mano, graban publicidades y hasta aparecieron juntos en la serie de Netflix Drive To Survive. Son una de las parejas más consolidadas de la Fórmula 1 y más de uno especula en cuándo podrían dar el siguiente paso en su relación.

Alexandra Malena Saint Mleux, prometida de Charles Leclerc

Alexandra Malena Saint Mleux y Charles Leclerc hicieron pública su relación en 2023; tienen un perrito en común, Leo, y en noviembre de este año anunciaron su compromiso (Foto: Instagram @charles_leclerc)

Tiene 22 años, es italiana -según versiones tiene raíces argentinas de parte de su padre y mexicanas de su madre- y una de las it girl del paddock. Acumula 3.2 millones de seguidores en Instagram, 28.5 millones de ‘Me gusta’ en TikTok y se caracteriza por su buen gusto a la hora de vestirse. Estudió Historia del Arte en la Escuela del Louvre de París con especialización en el siglo XX y tiene una cuenta de Instagram secundaria en la que expone sus curadurías y está al frente de la fundación Corazones unidos. Su relación con el piloto de Ferrari se confirmó en 2023 y el 2 de noviembre de 2025 anunciaron, junto a su perrito Leo, su compromiso.

Eliska ‘Eli’ Babickova, novia Kimi Antonelli

Eli Babickova y Kimi Antonelli están en pareja desde 2022 (Foto: Instagram @babickovaeli)

En la sexta posición del campeonato quedó Lewis Hamilton, en su primera temporada con Ferrari, pero, como el siete veces campeón del mundo está soltero, en el séptimo puesto se posiciona Kimi Antonelli, el piloto italiano que justamente lo reemplazó en la escudería alemana. Él está en pareja con Eliska ‘Eli’ Babickova, una joven de 20 años nacida en República Checa que fue conductora de kartings cuando era chica y actualmente está al frente del canal de YouTube Welcome to the Sisterhood junto a su hermana.

Lily Muni He, novia de Alex Albon

La tenista Lily Muni He y el piloto Alex Albon se conocieron a través de las redes sociales y están juntos desde 2019 (Foto: Instagram @alex_albon)

Desde 2019 forma parte de la Asociación Profesional de Golf Femenino (LPGA) de los Estados Unidos. Nació en Chengdu, China y de pequeña se mudó a Vancouver y luego a San Diego. Se inscribió en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, pero puso sus estudios en pausa para potenciar su carrera en el golf, deporte que practica desde los cinco años. Conoció al piloto de Williams a través de las redes sociales luego del estreno de Drive To Survive. Intercambiaron mensajes, se enamoraron y nunca más se separaron.

Rebecca Donaldson, pareja de Carlos Sainz

Rebecca Donaldson y Carlos Sainz están en pareja desde 2023 (Foto: Instagram @f1gossippofficial)

La escocesa de 30 años lleva la mitad de su vida dedicada a su carrera como modelo. Participó de la competencia Top Model UK, fue portada de Elle, Vogue, Marie Claire y Harper’s Bazaar y en 2020 lanzó Muse Activewear, su propia marca de ropa deportiva. Se la comenzó a vincular con el piloto español en junio de 2023 y la relación se confirmó tiempo después. Previamente, fue pareja del actor Scott Disick, exmarido de Kourtney Kardashian.

Melissa Jiménez, pareja de Fernando Alonso

Melissa Jiménez y Fernando Alonso están en pareja desde 2023; esta semana se confirmó que esperan a su primer hijo en común (Foto: Instagram @briatoreflavio)

La española de 38 años comenzó su carrera como periodista deportiva en canal de televisión de Barcelona 25TV. Desde 2024 cubre la Fórmula 1 para DAZN España. Los rumores de romance con el bicampeón del mundo comenzaron en 2023 y se volvieron certeza cuando se mostraron juntos en el paddock, pero siempre manteniéndose profesionales. Esta semana la revista ¡Hola! anunció que la pareja espera un hijo, el primero de él y el cuarto de ella, quien fue madre junto a su exmarido, el futbolista español Marc Bartra, actual defensa del Real Betis.

Egle Ruskyte, esposa de Nico Hülkenberg

Egle Ruskyte y Nico Hülkenberg llevan 10 años juntos, tienen una hija de tres años llamada Naomi Sky (Foto: Instagram @hulkhulkenberg)

Conocida en las redes sociales como “The crochet girl” (la chica del crochet) es creadora, dueña y diseñadora de Egle, su propia marca de ropa de playa hecha en crochet que suele promocionar durante los Grandes Premios a los que asiste. Está en pareja con Hülkenberg desde 2015. Se casaron en Mónaco en junio de 2021 y el 24 de septiembre de ese mismo año le dieron la bienvenida a su hija Naomi Sky.

Lauren Fitzsimmons, pareja de Isack Hadjar

La relación entre Lauren Fitzsimmons e Isack Hadjar fue la última en confirmarse con posteos en las redes, salidas y la presencia de ella en varios Grandes Premios (Foto: Instagram @laurenfitzsimmons_ / @isackhadjar)

La más reciente incorporación al paddock. Su relación con Hadjar se confirmó hace unos pocos meses con posteos en las redes sociales y su presencia durante las carreras de Mónaco, Austin y Las Vegas. Es oriunda de Ontario, Canadá y según su perfil de LinkedIn en Licenciatura en Cinética Humana con especialización en Biología por la Universidad de St. Francis Xavier.

Alicia Stent-Torriani, novia de Oliver Bearman

Oliver Bearman y Alicia Stent-Torriani empezaron a salir en 2024 y este año se confirmó la relación (Foto: Instagram @olliebearman)

Pertenece a la minoría de este selecto grupo que opta por llevar un perfil bajo. Es Licenciada en Gestión Hotelera por la EHL Hospitality Business School de Lausana, Suiza y trabaja como gerente de cuentas en la compañía All Time (propiedad de Lorenzo Tolotta-Leclerc, hermano de Charles Leclerc). Se la comenzó a vincular con Bearman en 2024 y la relación se confirmó este año cuando fueron vistos juntos de la mano y a los besos en distintos fines de semana de carrera.

Hannah St John, pareja de Liam Lawson

Hannah St John es Licenciada en Ciencias Biomédicas y está en pareja con Lawson desde 2022 (Foto: Instagram @hannahstjohn)

Licenciada en Ciencias Biomédicas por la Universidad Estatal de Arizona e influencer norteamericana. Está en pareja con Lawson desde octubre de 2022 y desde el año pasado, cuando el piloto neerlandés llegó a la Máxima, su presencia en el paddock se volvió una constante y sus looks nunca pasan inadvertidos.

Flavy Barla, pareja de Esteban Ocon

La modelo y estudiante de medicina Flavy Barla está en pareja con Esteban Ocon desde 2023 (Foto: Instagram @estebanocon)

Nació en la ciudad francesa de Niza hace 22 años y actualmente complementa sus estudios de medicina con su carrera de modelo. En 2022 ganó el certamen de belleza francesa Miss Costa Azul, lo cual la habilitó a participar del concurso Miss Francia 2023, donde finalizó en la quinta posición. Su relación con el piloto de Haas comenzó a través de las redes sociales en 2023 y se oficializó en noviembre de ese año durante Gran Premio de Abu Dabi.

Francisca ‘Kika’ Cerqueira Gomes, novia de Pierre Gasly

Kika Cerquita Gomes y Pierre Gasly son pareja desde 2022 y tienen un perrito llamado Simba (Foto: Instagram @pierregasly)

En el puesto número 16 del campeonato de pilotos terminó Lance Stroll y en el 17 Yuki Tsunoda, pero como ninguno de los dos tiene una pareja confirmada, hay que pasar al siguiente en la lista, Pierre Gasly. Desde 2022 está en pareja con Francisca “Kika” Cerqueira Gomes, con quien tiene un caniche toy llamado Simba que suele decir presente en algunas carreras. La portuguesa de 22 años, hija del piloto de Gonçalo Gomes y de la presentadora de televisión Maria Cerqueira Gomes, supo forjar una sólida carrera en el mundo del modelaje. En su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores, comparte sus producciones con marcas de lujo, presencias en eventos y viajes por el mundo.

Isabella Bernardini, pareja de Gabriel Bortoleto

Isabella Bernardini y Gabriel Bortoleto empezaron a salir en el colegio secundario; ella estudia Ciencias de la computación e ingeniería en Holanda (Foto: Instagram @gabrielbortoleto_)

Su historia de amor con el piloto brasileño -que terminó en el puesto número 19 en el campeonato por delante de Franco Colapinto- nació mientras ambos asistían al colegio secundario en su país natal y ella supo acompañarlo durante su paso por la Fórmula 3, la Fórmula 2 y desde este año también en la Fórmula 1. Actualmente, vive en los Países Bajos, donde estudia Ciencias de la computación e ingeniería en la Universidad Técnica de Eindhoven.