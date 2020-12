"Es increíble lo que pasó pero a mí no me sorprende porque los médicos venimos siguiendo el tema y no hay información sobre la vacuna rusa Sputnik V", dijo Nelson Castro Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2020 • 12:27

Nelson Castro criticó al Gobierno nacional por las idas y vueltas en torno a la vacuna rusa contra el coronavirus, dijo que "la información que manejan es muy mala" y que "hizo mucha alharaca pero se complicó".

Las dudas que giraban en torno a la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 aumentaron cuando el presidente Vladimir Putin dijo públicamente que no se aplicó la primera dosis porque no se recomendaba para personas mayores de 60 años, hasta tanto no concluyeran los estudios de la fase III.

En este sentido, Castro dijo que "es increíble lo que pasó". "Pero a mí no me sorprende porque los médicos venimos siguiendo el tema con mucha atención y no hay información sobre la vacuna rusa Sputnik V", destacó.

"Todos los días aparece un elemento que la pone en duda. Lo que me sorprende es que el Gobierno no haya tenido esta información, que ya estaba disponible, y que se supone que Carla Vizzotti debió haber conocido cuando ingresó al Instituto Gamaleya", consideró el médico en diálogo con Eduardo Feinmann, Fernando Carnota y Baby Etchecopar, durante un programa especial por radio Rivadavia.

"La información que ha manejado el Gobierno es muy mala y las conductas del presidente Alberto Fernández y el ministro Ginés González García han sido muy malas; esto demuestra el alto nivel de improvisación", dijo y continuó: "La mayoría de las personas fallecidas de Covid son mayores de 65 años, por lo que es imprescindible la llegada de la vacuna para ese sector".

"El Gobierno hizo mucha alharaca pero se le complicó con la vacuna de AstraZeneca porque Oxford comete un error en la investigación. Y hay una nube sobre lo que pasó con Pfizer, porque eso de que pidió algo imposible no se lo cree nadie", dijo Castro y añadió: "Pfizer es una empresa áspera. No aceptó los aportes de Donald Trump ni quiso hacer el anuncio antes de la campaña en Estados Unidos, pero Chile firmó el contrato y México también, con Andrés Manuel López Obrador. El problema es que la mayor cantidad de voluntarios para ensayar la vacuna de Pfizer los aportó la Argentina. Y además la publicación del artículo lo encabeza un científico argentino por lo cual es inexplicable", describió.

"El estudio de la vacuna rusa es de una precariedad notable. Tiene 110 voluntarios, que es nada, y termina el 31 de diciembre", finalizó.