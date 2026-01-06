Lucas Blondel le pidió casamiento a Morena Beltrán en un yate: así fue la romántica propuesta

Cada nuevo año suele venir cargado de balances, objetivos para alcanzar y la sensación de que hay una nueva oportunidad para concretar esas asignaturas pendientes que quedaron en la lista de cosas por hacer. Sin embargo, en el caso de Morena Beltrán, el 2026 vino con un nuevo y lujoso anillo en el dedo anular de la mano izquierda.

A casi dos años de confirmar su relación, Morena Beltrán se casa con Lucas Blondel (Foto: Instagram @lucasblondel17)

Durante sus vacaciones de verano en Uruguay, su novio, el futbolista Lucas Blondel le pidió que fuera su esposa. Organizó una masiva propuesta de casamiento en un yate de la que participaron todos sus amigos y familiares. La escena quedó grabada y rápidamente se volvió viral.

“El 2026 empezó así de increíble”, aseguró la periodista deportiva el lunes 5 de enero en una publicación que hizo en Instagram junto al futbolista. Sus palabras estuvieron acompañadas por un video del momento de la propuesta de matrimonio. La pareja estaba junto a varios amigos y familiares en un yate en Punta del Este. Todo parecía indicar que iban a sacarse una tradicional selfie multitudinaria para capturar un día inolvidable. En un momento, Beltrán, que estaba en el medio, advirtió que su novio se dio vuelta para mirarla y dijo, con total naturalidad: “Bancá que falta Lu”. Pensó que solo se acomodaba para la foto, pero en realidad aprovechó ese momento para sacar una pequeña caja que contenía un anillo de compromiso.

Lucas Blondel le pidió casamiento a Morena Beltrán durante sus vacaciones en Uruguay (Foto: Captura de video / Instagram @morenabeltran10)

Beltrán tomó la caja y la observó detenidamente. Blondel le dijo algo que no se pudo oír en el video. “Dale bol***. ¿En serio?“, respondió ella sorprendida y al entender que no era ningún chiste se lanzó a sus brazos mientras sus amigos aplaudían y gritaban: ”¡Viva los novios!“. Finalmente, entre lágrimas y besos, la periodista respondió la pregunta del millón: ”Si, le dije que sí, obvio". Luego su prometido le puso el anillo de compromiso en el dedo.

El futbolista le pidió matrimonio a su novia durante un paseo en yate con sus amigos y familiares y ella aceptó (Foto: Instagram @lucasblondel17)

La noticia no tardó en hacerse eco en las redes sociales y las felicitaciones no tardaron en llegar. “Felicidades, More hermosa”, comentó Carolina Calvagni, mujer de Nicolás Tagliafico. “¡Sí! ¡Aguante el amor, la familia, la celebración y ustedes dos! Los quiero, ya lista para agendar fecha", sostuvo Sofi Martínez. “Necesito la cara como meme jajaja, Felicidades”, agregó Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, mientras que Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, comentó con un “Felicidades”. “¡Qué hermosa y que hermoso todo! Felicitaciones”, sumó Nati Jota a la par que Cecilia “Chechu” Bonelli agregó: “Ay, congrats (felicitaciones) More”.

Las felicitaciones para los novios no tardaron en llegar (Foto: Instagram @morenabeltran10)

Entre los comentarios, también apareció el mensaje del novio. “Te amo, gracias por decir que sí”, escribió Blondel a lo que ella respondió con un “Te amo”. “¡El aplauso eterno le da el toque! Los amo, amigos y familia", agregó la periodista a modo de agradecerle a todos los cómplices que hicieron posible que viviera un momento inolvidable. La publicación superó los noventa mil “Me Gusta” y el video tuvo 1.4 millones de reproducciones.

Para cerrar, Beltrán publicó en sus historias una foto en la que mostró orgullosa su nueva joya mientras en la otra mano sostenía una copa de champagne y comentó la imagen con emojis de corazones y anillos de compromiso.

La periodista mostró orgullosa su anillo de compromiso (Foto: Instagram @morenabeltran10)

La historia de amor de Beltrán y Blondel comenzó en la segunda mitad de 2023. Al principio todo se mantuvo en el más absoluto de los silencios hasta que algunos posteos y evasivas respuestas a preguntas terminaron por delatarlos. Finalmente, el 29 de enero de 2024, ella compartió el mensaje de cumpleaños que le dedicó su novio y confirmó lo que ya era un secreto a voces. “Feliz cumple mi amor, te merecés todo lo más lindo del mundo. Te amo”, escribió el futbolista junto a una foto de ambos. Ella le respondió: “¿Cómo te explico lo que te amo?“, y a partir de ese momento, no dejaron de expresar sus sentimientos. Ahora, dos años después, se preparan para prometerse amor eterno.