La miniserie de suspenso psicológico de Netflix ideal para maratonear el fin de semana

El suspenso es uno de los géneros que más atraen a los amantes de la industria del entretenimiento, y Netflix lo sabe mejor que nadie. Por eso, el gigante del streaming acaba de sumar a su catálogo Él y Ella, una miniserie que ya se perfila como el nuevo fenómeno global.

Él y Ella está basada en la novela de Alice Feeney (Foto: Netflix)

Basada en la novela de Alice Feeney y dirigida por Anja Marquardt y William Oldroyd, la ficción de seis episodios sigue a Anna (protagonizada por Tessa Thompson), una periodista que atraviesa un momento oscuro en su carrera y decide investigar el crimen por cuenta propia al descubrir que tiene una conexión personal con la víctima.

Sin embargo, el caso se complica cuando el detective encargado de la investigación resulta ser su exmarido, Jack (interpretado por Jon Bernthal), con quien comparte un pasado lleno de heridas abiertas. A medida que las pistas aparecen, la línea entre la justicia y la sospecha se vuelve borrosa: ambos ocultan secretos, ambos parecen tener motivos para mentir y, lo más inquietante, ambos se convierten en sospechosos.

Él y Ella apunta a convertirse en uno de los grandes éxitos de Netflix (Foto: Netflix)

Es un relato cargado de tensión que juega constantemente con la perspectiva del espectador, se plantea una premisa alarmante en un crimen donde solo hay una verdad: ¿qué sucede cuando las dos personas encargadas de encontrarla no son de fiar?

“Cuando una mujer es asesinada en Blackdown, un pueblo típicamente británico, la presentadora de noticias Anna Andrews se resiste a cubrir el caso”, dice la sinopsis que invita a los suscriptores de la N roja a darle play.

“Una historia deliciosa y detallada que pone de relieve la venganza, la rabia femenina y el engaño: se filtra en tu psique, cambiando todo lo que creías saber”; “Bernthal y Thompson conducen al espectador a través de una retorcida narración que, sorprendentemente, tira de la fibra sensible y te hace preguntarte si hay alguien en quien puedas confiar” y “Supera con creces la trampa habitual de las historias policíacas y se convierte rápidamente en algo mucho más que la suma de sus partes”, son algunas de las críticas que recibió en el sitio web español FilmAffinity.

Él y ella recibió la aprobación de críticos (Foto: Captura FilmAffinity)

Tres producciones similares para disfrutar en Netflix si te gustó Él y Ella

1. El inocente (2021)

Un mortal accidente lleva a un hombre a un oscuro espiral de intrigas y asesinatos. Sin embargo, justo cuando cree encontrar el amor y la libertad, una llamada telefónica le devuelve a la pesadilla. Duración: ocho episodios. Ver El inocente.

El Inocente, tráiler oficial

2. Engaños (2024)

Maya, quien está intentando asimilar el reciente asesinato de su esposo, ve a alguien que supuestamente está muerto en la cámara que vigila a su bebé. Duración: ocho episodios. Ver Engaños.

Engaños, tráiler oficial

3. En fuga (2026)

Suspenso/Drama. Simón lo tenía todo: una esposa y unos hijos que lo adoraban, un buen trabajo y una casa perfecta. Pero cuando su hija mayor, Paige, se escapó, su mundo se vino abajo. Al encontrarla desprotegida y enganchada a las drogas en un parque, cree tener por fin la oportunidad de recuperarla. Sin embargo, no está sola, y una acalorada discusión se transforma en una espiral de violencia inesperada. Tras perderla de nuevo, Simón se ve arrastrado a un peligroso submundo donde saldrán a la luz secretos familiares tan oscuros que podrían destrozarlo todo. Duración: ocho episodios. Ver En fuga.