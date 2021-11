Netflix: cuáles son las razones por las que cancela series y películas

Las series canceladas por Netflix se cuentan a montones. Luego del enojo que mostraron los fanáticos al quedarse sin el estreno de las nuevas temporadas de sus producciones favoritas, la plataforma explicó cuál es la razón por la que muchos títulos no continúan.

Ya no se trata de la pandemia por Covid-19 y sus consecuencias económicas como sucedió en 2020. En esta oportunidad, Netflix abrió un segmento en su página web donde señaló que las razones de la cancelación es el vencimiento de las licencias.

Es así como una vez que expira la licencia de una serie o película, la compañía evalúa si aún dispone de los derechos del título, qué tan popular es la producción y el costo de a renovación de licencia y otros factores que la plataforma indicó como “estacionales y regionales”.

Hit & Run Netflix - Typhoon_CK_020721_00607

De esta manera, Netflix añadió que si algún título no se renueva, avisará cuando esté a punto de salir de la plataforma. Al ver tantos anuncios de series o películas que no continúan, la indignación de los fanáticos se mantiene como una constante.

En lo que va de año, más de 15 títulos ya se cancelaron, como fue el caso de Dash y Lily, Monarca, Atypical y El método Kominsky. Aunque en algunos casos sí hubo explicación, por ejemplo, El legado de Júpiter no continuó porque no cumplió las expectativas establecidas. Por otra parte, la compañía de streaming no pudo renovar el contrato de Good Girls y la producción salió de la plataforma.

Sin embargo, Bela Bajaria, ejecutiva de Netflix, ya abordó estas críticas desde hace un tiempo. En una entrevista para Variety en 2020 explicó que “Netflix tiene una tasa de renovación del 67%”. La directora global de televisión de la plataforma alegó que el porcentaje es similar al de la televisión abierta o por cable.

Bela Bajaria, ejecutiva de Netflix explicó que la percepción de que son muchos títulos los que se cancelan es errónea (Crédito: Variety/Peter Yang)

Asimismo, Ted Sarandos, CEO de la plataforma, consideró que la forma en que se cuentan historias cambió y “ahora no hacen falta diez temporadas para llegar a un buen final”, según reseñó GQ. De hecho, Bloomberg indicó que Netflix no cancela más que otras plataformas y se estrenan más títulos al año de los que cancelan. Pero esta explicación está lejos de satisfacer a los fanáticos, que ven frustrados sus deseos de continuar con sus títulos favoritos.

No obstante, Netflix explicó sus razones para la cancelación al tiempo que le dio a los usuarios tips para saber si una producción está por salir de la plataforma y no ser tomados por sorpresa.

Cuando un título no continúa, un mes antes se anuncia la fecha exacta hasta cuando estará disponible. Asimismo, también podrá saberse al hacer clic en “Episodios y más info” y en caso de pasarlo por alto, una vez iniciada la transmisión aparecerá un mensajes con la información de la cancelación.