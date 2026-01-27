Ni en Punta del Este ni en Miami: dónde celebrará Susana Giménez su cumpleaños

Susana Giménez se prepara para celebrar este jueves sus 82 años. A diferencia de otras ocasiones, la diva no elegirá Punta del Este como escenario de los festejos, ni tampoco Miami, otra de sus ciudades predilectas. Tampoco hará una gran fiesta con decenas de invitados del medio, más bien todo lo contrario.

En concordancia con el perfil bajo y relajado que está sembrando desde hace ya varios meses, la diva prefiere pasar un cumpleaños diferente, lejos de los flashes y también de la Argentina.

Según pudo saber LA NACION a través de diferentes allegados de la conductora, Susana está viajando esta semana a Europa para arrancar allí su día y aunque seguro haya festejos -es inevitable- se tratará de algo íntimo, lejos de las fiestas que supo realizar en La Mary. Marley, por ejemplo, confirmó a este medio que este año no se verán para la fecha, ya que además él está pronto a tomarse unas vacaciones con sus hijos en los Estados Unidos, pero que al regreso de ambos seguro se junten para saludar a la madrina de Mirko como ella se merece.

Una de las ciudades elegidas en esta ocasión por Susana que viajaría con su hija Mercedes es Madrid. Casualmente quien también está pronto a irse al Viejo Continente -aunque haciendo base en Barcelona- es su gran amigo Ricardo Darín, que viajará con su mujer Florencia Bass y su hija para esperar la llegada de su nieto en camino, hijo del Chino y Úrusula Corberó.

Susana Giménez pasará su cumpleaños en Europa Prime Video Argentina

En contraposición a Susana, que prefiere un cumpleaños íntimo y lejos del ruido de Buenos Aires, la otra gran diva argentina, Mirtha Legrand, llegó esta semana de Mar del Plata donde hizo sus programas y salió reiteradas veces al teatro, para comenzar con los detalles de la organización de su cumpleaños número 99, a festejarse el próximo 23 de febrero en la casa de su hija Marcela Tinayre.

No es la primera vez que Susana prefiere un festejo íntimo a una gran fiesta. El año pasado cenó en un exclusivo restaurante de Miami con su hija Mercedes Sarrabayrouse y un reducido grupo de amigos (los diseñadores Nico García Mayor y Marcelo Fernández y el empresario brasileño Pedro Azevedo). Entre los platos que degustaron aquella noche había jamón crudo, burrata y una torta con forma de corazón. En aquel momento los grandes ausentes fueron sus nietos, Lucía y Manuel Celasco.

Pero si de festejos se trata, la última gran fiesta que dio la diva fue hace dos años cuando celebró sus 80 en su estancia La Mary de Punta del Este rodeada de amigos y familia. Aquel lunes, alrededor de las 20, invitados de varios países comenzaron a llegar al lugar. Desde Cristian Castro, que cantó en el evento; Oscar González Oro, Teresa Calandra, Sebastián Yatra, los Montaner, su amiga inseparable Teté Coustarot, Marcela Tinayre acompañada de Nacho Viale, el Puma Rodríguez, hasta Elizabeth Vernaci, Marley y Humberto Tortonese, que fueron unos días antes a la ciudad para poder presenciar la última función de Piel de Judas, la obra que hasta ese momento Giménez estaba protagonizando en Uruguay.

Además de sus hermanos Patricio y Carolina Giménez Aubert, estaba su hija Mercedes. También fue de la partida Ricardo Darín junto con su esposa, que al entrar fue interceptado por los medios. “Traje hambre”, bromeó cuando le preguntaron qué había llevado de regalo a quien fuera su pareja en los 70. Es que todos coincidían en lo difícil que era elegir un obsequio para ella. Sin dudas el más original fue Adrián Suar, cuando en 2018 sorprendió a la homenajeada y a los presentes, al darle por sus 74 años una caja de herramientas. A puro baile, primero a cargo de Cristian Castro, la gran noche de los 80 de Susana cerró con un show en vivo de otro amigo, Palito Ortega, quien había viajado especialmente para la fecha.

En los últimos días, según contó Adrián Pallares en Intrusos, Susana fue confirmada por Telefe para ser una de las caras del Mundial que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio, siguiendo cada instancia de la Selección. Además, como figura del canal, una de las ideas de la emisora es que la conductora retome su formato clásico, con figuras internacionales en su living, hacia finales de año.