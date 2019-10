Nick Cave y una obra que desestabiliza las emociones

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019

Nick Cave and the bad seeds / Ghosteen: "Spinning Song", "Bright Horses", "Waiting for You", "Night Raid", "Sun Forest", "Galleon Ship", "Ghosteen Speaks", "Leviathan", "Ghosteen", "Fireflies", "Hollywood" / Nuestra opinión: excelente

¿Cuántas lágrimas harían falta para regar todo el planeta y que al final creciera algo nuevo? Si no lo saben pregúntenle a Nick Cave: su nuevo disco, Ghosteen, es un artefacto sonoro de una dimensión emocional tan desgarradora que desestabilizará al más escéptico y vencerá en llanto al más duro.

Como se sabe, en 2015, Cave perdió a su hijo Arthur, en ese momento de 15 años, en un hecho tan trágico como incomprensible. A partir de ahí todo cambió en su vida como le ocurriría a cualquier padre. Solo que, al parecer, Cave decidió empezar a viajar al más allá para estar junto a su hijo y, desde allí, dictar tonos musicales que Warren Ellis, su colaborador más estrecho en los Bad Seeds, interpreta en una música celestial, edénica, gótica y cada vez más delicada.

Otra forma menos mística de explicar Ghosteen sería que el músico australiano simplemente se dedicó a escribir sobre el dolor más hondo, más inexplicable, más negativo, tratando de hallar formas estéticas de expiación. No hay forma de buscar la luz en tanta oscuridad. Salvo para Nick Cave.

Como fuera, cualquiera de las dos opciones tendría sentido. Y aquí está este disco doble de once piezas y un relato que se divide entre "los hijos" hasta el track 8 y el resto "los padres". Desde el principio, "Spinning Song" marca el pulso de un álbum en el que no hay prácticamente bases rítmicas (batería, bajo ni guitarras) y todo se diluye en capas, gasas, de sintetizadores, violines y melodías entrecruzadas de piano sobre las que Cave desgrana sus letras extrañas de redención, búsqueda devastadora y vigilia mística.

Si todos creíamos que Skeleton Three, su disco anterior, era el que contenía "la tragedia Cave", estábamos muy equivocados. Faltaba Ghosteen. "Sun forest", el quinto tema, llega para confirmar que siempre es posible llegar más lejos, más adentro de uno mismo y penetrar en el corazón del resto de los mortales. Quizá sea una de las piezas más importantes de toda su carrera, que consta de 18 discos solo con los Bad Seeds.

Una de las particularidades de la obra es que Cave encuentra a los 62 años nuevos registros de voz agudos que explota para elevarse hacia espacios sobrenaturales (¿estas nuevas voces hasta ahora ocultas acaso abonarían más la versión de un disco hecho en otra dimensión?). Como referencias terrenales puede mencionarse a Scott Walker (de Tilt en adelante) e incluso algunas texturas cercanas a Dead Can Dance.

Sigue sonando Ghosteen con "Hollywood", las copas de los árboles se mueven con una brisa, una bandada de golondrinas se arremolina en el aire frío y cae una cortina de lluvia fina sobre Buenos Aires: el viernes la primavera se detuvo un día para dejar entrar el alma de Ghosteen. Y ya nada puede ser igual, al menos, por las siguientes 24 horas.