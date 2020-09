Nicolás Magaldi acusó a Cinthia Fernández de "alimentarse de la carroña"

Tras las acusaciones de Cinthia Fernández por no defender a sus compañeros que se quedaron sin trabajo, Nicolás Magaldi dijo que la expanelista "vive de la carroña" y "se alimenta de dar malas noticias" Crédito: Instagram/@ngmagaldi

En honor al nombre del programa, el regreso de El Show del Problema (El Nueve) a su formato tradicional trajo varios conflictos. Ahora que el ciclo volverá a estar centrado en los invitados y se desprenderá de los panelistas, Cinthia Fernández -que integraba ese equipo y lo abandonará- acusó al conductor Nicolás Magaldi de no defender a sus compañeros que se quedarán afuera del staff. Pero el referente del show no se quedó callado y opinó sobre el conflicto desatado por Fernández.

Molesta por la situación de tener que dejar el programa, la flamante expanelista de El show del problema había dicho que Magaldi "debería abrazar a sus compañeros, que se quedaron sin trabajo". El viernes fue el último día en el que Fernández y los otros tres panelistas - Mica Viciconte, Silvina Luna y José María Muscari- aparecieron en el programa.

"Yo no estoy acostumbrado al juego mediático", dijo Magaldi luego, durante una entrevista con Marcela Coronel en Mientras Tanto (Mucha Radio FM 88,5). Sobre las críticas que recibió de Fernández, expresó: "No me gusta antes de darte un mensaje público en redes sociales no haber hablado con vos, no me interesa, no vivo de eso, no me construyo en base a eso".

Consultado por cómo continuó esa discusión con Fernández, Magaldi dijo: "Lo que se mandó en público lo respondí en público y después le mandé por privado. Si bien no es agradable terminar así el programa, hay mucha gente que se alimenta de la carroña, de las malas noticias".

Luego, Fernández se hizo eco de las declaraciones de Magaldi. "¡Y sigue el señor conductor!", tuiteó la mediática en su cuenta. "A un día de terminar el ciclo. Menos mal que no le gusta. Disculpame, el que puso un tuit (que es público) con un mensaje innecesario cagándose en la situación de sus compañeros fue el señor 'no mediático' Magaldi. No dispare de la 'mediatez' (sic) señor Magaldi que usted salió de un programa mediático. Mucha suerte en su camino y gracias por ser solidario con su equipo ja, ja, ja", finalizó Fernández.