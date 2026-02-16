Marcos Giles recaudó miles de dólares para luchar contra los incendios en la Patagonia: viaje a dedo, stream y donación viral

El verano volvió a golpear fuerte en la Patagonia. Enero se convirtió en uno de los meses más secos de los últimos años y los incendios avanzaron sobre distintas zonas. El impacto ambiental generó preocupación y una fuerte reacción en redes sociales.

En ese contexto de emergencia y angustia por lo que ocurre en el sur, muchos usuarios comenzaron a compartir información y pedidos de ayuda. Entre ellos apareció un gesto que rápidamente se volvió viral y puso a un influencer en el centro de la escena.

El posteo en IG de Marcos Giles

Un gesto solidario

El influencer Marcos Giles realizó un viaje a dedo por el sur con el objetivo de conocer, pero también para ayudar a una causa. “Todo lo que se recaude en el stream va a ir a la Fundacion Si”, contó, dando a entender que iba a grabar la aventura y en paralelo ayudar a visibilizar lo que está sucediendo en la Patagonia: “Se está prendiendo fuego”. Por lo que, dejaron un alias para quienes se quisieran sumar a la donación.

Marcos Giles contó que el viaje no fue solo para conocer, sino para visibilizar lo que sucede en la Patagonia (Video: @Resumidoinfo)

A raíz de la campaña, el influencer publicó en sus redes sociales postales del viaje, pero principalmente compartió cuanto logró recaudar: 6.510,80 dólares. Lejos de hacerlo en silencio, mostró todo en su cuenta de Instagram y dejó a la vista cada movimiento.

En el posteo se puede ver el detalle de la transferencia bancaria realizada el 14 de febrero de 2026 a nombre de Fundación Sí Argentina, por el total de lo recaudado. En la captura del comprobante figura el banco, el número de operación y los datos del destinatario, lo que confirmó que el dinero llegó a destino.

El influencer compartió una imágen del comprobante de transferencia a Fundación Si Argentina (Foto: @marcos.giles)

Giles también compartió una imagen de su panel de recaudación de febrero de 2026, donde se muestra cómo alcanzó esa cifra y las repercusiones que tuvo la recaudación: 112 suscripciones, 289 suscripciones regaladas, ingresos de socio por 2.701,45 dólares y ganancias por suscripciones que superaron los 3.000 dólares. El total de febrero coincidió exactamente con el monto transferido.

Marcos Giles también compartió una imágen de su computadora donde se muestra el panel de recaudación (Foto: @marcos.giles)

Además de mostrar la transparencia del proceso, el influencer agradeció en el posteo a quienes se sumaron a la causa: "Gracias a todos los que nos acompañaron desde su casa en esta aventura, sin ustedes no hubiera sido posible“.

La reacción en redes

La publicación explotó en comentarios de apoyo. “Tremendo lo que hicieron”, “Qué grande sos”, “Feliz de haber sumado mi granito de arena”, “Qué linda aventura y qué buen gesto” y “Qué genios, gracias por apoyar mi querida Patagonia”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Marcos Giles en su viaje al sur junto a Angela Torres (Foto: @marcos.giles)

En medio de una situación crítica para el sur argentino, el gesto del influencer no pasó desapercibido. Más allá del monto, lo que sorprendió fue la decisión de mostrar cada paso y convertir una comunidad digital en una herramienta de ayuda.