Nicolás Occhiato reveló la verdad detrás de su relación con Graciela Alfano

Nicolás Occhiato visitó este lunes Ángel responde, el programa que tiene Ángel de Brito en el streaming Bondi. Entre los varios temas que debatieron surgió una antigua historia que habría protagonizado el conductor Nadie dice nada (Luzu TV) con Graciela Alfano cuando ambos trabajaron en el mismo programa. Al ser consultado al respecto, el invitado reveló si tuvo o no un affaire con la exvedette.

“Nico, ¿cómo sobreviviste a Graciela Alfano?”, quiso saber Ángel de Brito. “Aprendí mucho con Graciela”, aseguró Occhiato. En este sentido, el conductor de LAM (América) dijo que la actriz “es una genia, una gran maestra, pero es intensa”. A su vez, rememoró que Graciela y Nicolás trabajaron juntos en Todo puede pasar, un programa de entretenimiento que se emitió en elnueve entre 2020 y 2021.

Nico Occhiato visitó Ángel responde, el programa de Ángel de Brito en el streaming (Foto: Captura de video / Bondi)

“Era la primera vez que yo trabajaba con una figura así y fue muy humilde conmigo y muy buena onda. Me acuerdo de que me llamaba pos programa y me tenía una hora diciéndome ‘tal cosa, tal cosa, tal cosa’”, expresó Nicolás. A su vez, dijo que Alfano es una persona que “sabe mucho” y que incluso le dio un “latiguillo” para que usara en el programa que fue “bárbaro”. “Esas cosas que decís ‘por algo es el icono que es’”, aseveró.

Dado el tema que tocaron, De Brito aprovechó para indagar si entre ellos efectivamente existió o no algo más que camaradería en televisión, tal y como se rumoreó hace algunos años. “Ella, luego de tu ciclo, Todo puede pasar, apareció en LAM diciendo que un camarín no sé qué... ¿Te acordás?”. Nicolás dio a entender que sabía perfectamente a qué se refería, pero rápidamente enfatizó en que “eso es mentira”.

Graciela Alfano y Nico Occhiato trabajaron juntos en el programa Todo puede pasar (elnueve) Instagram @iconoalfano

“Que se habían encerrado en un camarín con alguien y la abuela tocaba la puerta... La metió a tu pobre abuela”, insistió el conductor, pero el invitado volvió a asegurar que eso era falso. En este sentido, De Brito quiso saber si lo diría si fue verdad. Si bien Occhiato dudó unos instantes, finalmente dijo no, pero remarcó: “La verdad que esto es mentira, es folklore”.

Ante esto, el periodista quiso saber si le gustaban las “cosas folklóricas”. “Al principio me enojaba y ahora entiendo todo el juego; lo consumo y me divierte. Aparte me divierte de los demás y cuando me toca a mí, me la banco, no me queda a otro”, reflexionó Nicolás, pero una vez más enfatizó en que los rumores referidos a Graciela Alfano eran mentira. “Ella es la número uno haciendo show”, sentenció.

Nico Occhiato saludó a Flor Jazmín por su cumpleaños y sorprendió a todos con su fuerte declaración de amor

Actualmente, el conductor de Luzu TV está enamorado y en pareja con Flor Jazmín Peña. Tan es así que el lunes la bailarina cumplió años y él le dedicó un romántico saludo que enamoró a los fanáticos.

“Te vi por primera vez disfrazada de un personaje de La casa de papel en el que ni siquiera se te veía la cara y no me preguntes por qué me llamaste la atención vos entre cinco personas que estaban igual, quien iba a decir que un tiempo después te ibas a convertir en mi persona favorita, en esa persona que cuando me mira a los ojos me lleva a un lugar de paz, de felicidad, de zona conocida, de familia y de un amor tan puro y sano que se puede estar incendiando el mundo y yo voy a estar hipnotizado en tus ojos”, fue una de las cosas que escribió Occhiato en el posteo.

El romántico saludo de cumpleaños de Nico Occhiato para Flor Jazmín Peña (Foto: Instagram @nicoocchiato)

Nicolás acompañó sus palabras con un carrusel de fotos y videos de sus mejores momentos juntos. En las imágenes se pudo ver con claridad el amor y el cariño mutuo y sobre todo lo enamorados que están. Los fanáticos quedaron encantados con la romántica dedicatoria y el posteo tuvo cerca de 700 mil “Me Gusta”.

LA NACION