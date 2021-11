Graciela Alfano rompió el silencio sobre los rumores de romance con Nicolás Occhiato

Nicolás Occhiato fue sorprendido la semana pasada por su compañera Nati Jota. La consigna del programa que ambos conducen en Luzu TV, Nadie dice nada, fue que los miembros del panel dijeran si habían intimado con alguien con quien fantasearan desde jóvenes. Sin filtro, la periodista le dijo: “Solo a vos te pasa eso, Nicolás, que te cu... a (Graciela) Alfano”. Aunque lo desmintió, el conductor no pudo disimular su incomodidad.

En un mensaje de audio que le mandó a Rodrigo Lussich y fue reproducido este martes al aire en Intrusos (América), Alfano respondió a los rumores con su particular estilo: “Hola Rodri, ¿cómo estás? El ‘bolonqui’ que armaste con el romance con Occhiato. Te juro, me están llamando de todos los programas y portales. Me para la gente en la calle y me pregunta: ¿tuviste un touch and go con Occhiato? La verdad, que me están volviendo literalmente loca. Pero a ver, ¿él que dijo? Porque si él dijo que sí, la verdad, yo no me di cuenta. O ponele, tal vez estoy gagá y no me acuerdo nada. ¿Sabés que voy a hacer? Voy a seguir pensando y después te cuento”.

La respuesta de Graciela Alfano en Intrusos (América)

Así, con picardía, la actriz evitó dar precisiones sobre el supuesto affaire, pero tampoco lo desmintió. Para agregar más condimentos a la historia, luego publicó una sugestiva imagen en Instagram de cuando compartieron un ciclo de televisión (Todo puede pasar, en elnueve), donde se los ve agarrados de las manos. Además, escribió: “¡Qué bien la pasamos! Todo puede pasar”.

La sugerente historia que publicó Graciela Alfano en su Instagram, tras los rumores de romance con Nico Occhiato Instagram @iconoalfano

A su vez, Lussich se refirió a una versión que circula sobre la relación de Alfano y Occhiato: “Cuando trabajaron juntos, en un camarín, podría haber pasado alguna cosa íntima. Quedó como el agua de borrajas”. En tanto, Adrián Palleres reveló un episodio que presenció en su propio ciclo y que da la pauta de las intenciones de la diva con el joven conductor: “Yo quiero aclarar que esto pasó en este programa. En un corte, vino Graciela Alfano acá y le dice a nuestra compañera Marcela Tauro, que no me va a dejar mentir y lo recordará: ‘Yo, a Occhiato, le quiero dar unos besos por lo menos’”.

Occhiato se separó este año de la cantante y bailarina Flor Vigna, con quien estuvo en pareja varios años. Por su parte, la última pareja pública de Alfano fue un vecino que conoció desde el balcón de su departamento en plena cuarentena.