Nicole Neumann criticó a Jimena Barón por jugar con fuego con Momo

Nicole Neumann criticó a Jimena Barón por sus videos en Instagram junto a Momo y el fuego.

La escena de Jimena Barón con Momo aprendiendo a usar fósforos despertó en las redes una división de posturas. Mientras que algunos mostraron su preocupación por los posibles peligros, otros festejaron la postura didáctica de la artista.

Los videos dejaron en evidencia el momento exacto en el que Morrison se quema un dedo al intentar prender una vela; seguido de la explicación de su mamá que le enseña a maniobrar el fósforo para que esto no le vuelva a pasar.

Jimena Barón le enseñó a Momo a usar fósforos y se quemó en vivo

Sin embargo, fue exactamente el instante en el que Momo logró prender una vela cuando la artista decidió comenzar a bailar perdiendo de vista lo que hacía su hijo. "Me quemo mamá" gritó el pequeño y automaticamente Jmena sopló explotada de risa por la situación.

Y aunque no hubo un desenlace fatal, la crítica escaló de las redes a la televisión. "Te divierte porque terminó bien", lanzó filosa Nicole Neumann al Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana.

Y sin arrepentimientos continuó: "Se podría haber quemado la mano, haber quemado la casa. Hay que tener mucho cuidado con el fuego. Está bueno enseñarles pero hay ciertos riesgos que los chicos de cierta edad no saben manejar".

La crítica de Nicole Neumann a Jimena Barón por dejar a Momo jugar con fuego

La postura generó un clima de tensión en el piso y las risas que habían contagiado los videos de la cantante desaparecieron.

"Es una buena mamá pero no festejemos como si estuviera bárbaro porque no está bárbaro. Es riesgoso y hay que tener cuidado con las criaturas de ciertas edades. Como comunicadores, no lo transmitamos como algo para festejar", aseguró Nicole con mucha seriedad.

"A mí me cae bárbaro ella, me parece una gran mamá, una gran mujer y una excelente artista. Pero no vendamos que esto es un buen ejemplo a imitar porque no está bueno", concluyó.