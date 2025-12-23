LA NACION

Con la vuelta de Daniel López y la incorporación de Laura Di Marco, Continental definió el 2026 

Cambios a nivel ejecutivo en FM Milenium y Juan Pablo Varsky se suma a NOW 97.9, una FM que iniciará un ciclo de renovación

  4 minutos de lectura
PARA LA NACIONPablo Montagna
Daniel López
Daniel Lópezinstagram

Por estas horas Radio Continental, definió su programación para 2026 con una reorganización de ciclos, regresos e incorporaciones destacables. Desde el 5 de enero hasta comienzos febrero se producirán estos diferentes debuts de programas y conductores. En primera medida, la AM 590, perteneciente al Grupo Octubre desde febrero de este año, le dará nuevamente aire al locutor y periodista Daniel López, que volverá a conducir su clásico Primera Hora de lunes a viernes de 5 a 6. Luego continuará el ciclo Chacra Agro Continental, el segmento periodístico dedicado al campo, con la conducción de Alejandro Cánepa y Carina Rodríguez.

Otra de las novedades por destacar es que Juntos en Continental, con Fernando Carnota, comenzará su tercera temporada en esa emisora, pero en el nuevo horario de 7 a 10 (en 2024 y este 2025 se ubicó de 10 a 13), y en la segunda mañana de 10 a 14 llegará Fernando Mancini con Mancini 590, que dejó las medianoches y los domingos de radio La Red.

Para la denominada primera tarde, Fútbol Continental - Primera Edición tendrá un nuevo horario de 14 a 16 (actualmente va de 13 a 15) a cargo de Santiago Russo, y, de 16 a 18, se sumará con un nuevo ciclo -tras dejar hace unos días CNN Radio Argentina AM 950-, la periodista de LN+, Laura Di Marco.

Para el horario de regreso, continuará, pero en el nuevo horario de 18 a 20 Pulso Continental con Eduardo Serenellini Para el cierre , de 20 a 22, se emitirá Fútbol Continental - Segunda Edición, con la conducción de Pablo Ladaga y equipo, mientras que de 22 a 0, quedará en manos de la astróloga Jimena Latorre.

CONVERSACIONES_Entrevista a la periodista Laura Di Marco
CONVERSACIONES_Entrevista a la periodista Laura Di MarcoAlejandro Guyot

Santiago Pont Lezica dejo la dirección de FM Milenium

En los últimos días y por medio de una carta extensa y emotiva Santiago Pont Lezica anunció que luego de 28 años dejaba de ser el director Periodístico y CEO de FM Milenium 106.7 FM, emisora que él mismo fundó en enero de 1998.

Cabe aclarar que Pont Lezica, sigue siendo unos de los dueños junto a Bettina Guardia de Bulgheroni (adquisición que se concretó en abril de este año y donde ella conduce el programa Encuentros en la tarde, de lunes a viernes, de 16 a 17) y continuará conduciendo en esa emisora #VueloDeRegreso de lunes a viernes de 17 a 19 junto con Gisela Larsen.

Pont Lezica, director de Milenium (FM 106.7)
Pont Lezica, director de Milenium (FM 106.7)Eduardo Carrera / AFV

Juan Pablo Varsky el primer confirmado para NOW 97.9

A poco más de un año y medio de su lanzamiento, se confirmó que, a partir de febrero próximo, Juan Pablo Varsky se sumará a la FM NOW 97.9 para liderar una propuesta multiplataforma seguramente en la segunda mañana. Now es una una de las radios FM de Kuarzo Producciones (las otras son Urbana Play 104.3 FM y posee un porcentaje de Radio Con Vos 89.9 FM).

Según informó la empresa, la nueva etapa de NOW marca el inicio de una propuesta innovadora que integra a reconocidos comunicadores y líderes de opinión, criterio independiente y una apuesta tecnológica sintetizada en un formato de Radio + TV Streaming (como actualmente sucede con la programación de Urbana Play junto a el canal KZO, y el ciclo periodístico ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? que conduce Ernesto Tanenbaum en Radio Con Vos con el canal Mix TV) que permite llegar a la audiencia en todos los formatos digitales y analógicos.

Recordemos que la frecuencia 97.9 a fines de 2023 fue adquirida por la firma Kuarzo Producciones, del productor Martin Kweller, y anteriormente en ese dial se encontraba Radio Cultura, que desde entonces pasó a ser una radio digital www.fmradiocultura.com.ar

Juan Pablo Varsky entrevistado por motivo de su ingreso a LN+. Redacción La Nación, Vicente Lopez, PBA. �
Juan Pablo Varsky entrevistado por motivo de su ingreso a LN+. Redacción La Nación, Vicente Lopez, PBA. Pilar Camacho - LA NACION
Por Pablo Montagna
