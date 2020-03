La modelo se volvió a meter en el debate por la legalización del aborto y publicó una serie de stories al respecto. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

La opinión de Nicole Neumann respecto de la legalización del aborto es conocida: la modelo es una de las famosas que más activamente participan del debate público. En reiteradas oportunidades, la panelista dio pruebas de su postura en contra de la interrupción voluntaria del embarazo . Hace pocos días, de hecho, Neumann subió a sus stories de Instagram la captura de pantalla de una discusión que mantuvo con una mujer que cuestionaba su punto de vista.

Ahora, Nicole volvió a opinar sobre el tema y fue contundente. "La que insiste con que un bebé es 'su cuerpo' ¡juro que me supera!", manifestó. "No hay lógica, tienen sus propios órganos, su propio tipo de sangre.¿de qué hablan?". De esa forma, la modelo aseguró que las mujeres tienen que "usar su cuerpo a conciencia y no matar a otros por sus actos".

Y añadió: "Casos de violación, Fallo Fal ya existente antes de que digan pavadas", escribió la modelo sobre la sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga a los estados provinciales a garantizar la interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación

Además, la modelo lanzó una serie de consignas: "Más amor por favor", "Salvemos las dos vidas" y "Ni una menos", escribió. Para el final, dejó su definición más tajante: "El corazón verde está fuera de lugar, ¡el aborto es violencia, no amor!".

Crédito: Instagram Stories: @nikitaneumannoficial

