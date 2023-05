Nicole Neumann respaldó a Mar Tarrés tras su tenso cruce con Pampita Ardohain: “Vayan a firmar”

escuchar

Días atrás y tras años de mantenerse lo más alejada posible de toda polémica o cruce mediático, Carolina “Pampita” Ardohain se involucró en un tenso ida y vuelta con Mar Tarrés, una influencer que la “escrachó” en su perfil de Instagram. Poco después de la acalorada discusión, Nicole Neumann -quien se lleva mal con su colega desde el inicio de sus respectivas carreras- no dudó en utilizar su propia cuenta para demostrar su apoyo a la joven salteña.

El cruce entre Pampita Ardohain y Mar Tarres instagram

A pesar de que suele dedicar su plataforma para promover su marca de ropa y compartir fragmentos de su día a día, Mar Tarrés decidió usarla para dar inicio a una campaña para la creación de un hospital veterinario público. Además de compartir un video en el que explicó la relevancia del proyecto para motivar a la colaboración de sus 1.1 millones de seguidores de Instagram, también decidió contactar a ciertas celebridades de forma privada para conseguir una firma.

Entre ellas, le envió un mensaje directo a Pampita quien, al ver la propuesta, optó por no prestar su nombre para la causa. “Caro, podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya”, le preguntó la influencer. En respuesta, la modelo escribió: “Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!”. Ante esta negativa, la exparticipante de La Academia (eltrece) no solo compartió una captura de pantalla de la conversación con el público, sino que criticó a la famosa por tener “poca empatía”.

Este accionar desató una serie de idas y vueltas con Ardohain quien le respondió con los tapones de punta y la acusó de ser agresiva, al mismo tiempo que la tildaba de “busca fama”.

Aunque terminada la picante pelea -la cual se dio en la sección de comentarios de una publicación de Instagram- la influencer decidió eliminar dicho posteo, en las últimas horas Nicole Neumann, cuya enemistad con Pampita es más que sabida, no dudó en promocionar el proyecto de Mar Tarrés en sus Historias de Instagram.

Nicole Neumann apoyó a Mar Tarrés tras su cruce con Pampita Ardohain

Conocida por su activismo en pos de la defensa de los derechos de los animales, la integrante del jurado de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) compartió el video en el que la influencer explicaba de qué se trataba su proyecto y escribió: “Vayan a firmar por favor”, junto a una hilera de emojis.

Qué le respondió Pampita a Mar Tarrés

Luego de hacer pública la conversación que mantuvo con la empresaria, Mar Tarrés subió fragmentos de una serie de artículos que fueron publicados a lo largo del día sobre la temática y expresó: “Es que no firmar también es una manera de permitir que siga existiendo el maltrato y el abandono animal, es seguir mirando al costado y no ayudar a que esto se termine. Si no te caigo bien yo y por eso no firmas, no es para mi, es para ellos. Los animales que sufren. No se trata de que si no te cae bien quien emprende la campaña no firmas”.

Entre los comentarios, se destacó el de Pampita quien, sin pelos en la lengua, disparó: “¡Ahí tenés tus notas en los portales todas a costa mía! ¡Te salió bien la estrategia!”. Y continuó: “Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen ‘¿pero como no la conocías?’ Parece que te manejas así bastante seguido. Qué miedo poner una firma en un proyecto de alguien que si no haces lo que ella quiere se maneja así. No sé quién se va a animar a hacer algo con vos, con lo agresiva que sos. Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer. Ojalá a esos animales los cuide alguien con un buen corazón y no vos”.

La picante respuesta de Pampita al "escracho" de Mar Tarres

Como conclusión, remató: “Solo alguien muy mala persona pública una conversación privada para hacerle mal al otro”.

