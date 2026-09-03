Nicole Neumann reveló cómo gestiona las ganancias de sus hijas y fue contundente: “Saben perfectamente lo que cobran”

El conflicto del clan Stoessel sigue escalando. Hace tres meses y luego de 15 años, Alejandro dejó de ser el representante de Tini y, para esclarecer su situación económica, ella solicitó una auditoría que habría arrojado que su progenitor sería el único beneficiario de sus ganancias, que, según se estima, rondarían los 70 millones de dólares. Esta situación puso la lupa en aquellos famosos que dieron sus primeros pasos en los medios siendo menores de edad. Aunque algunos tuvieron buenas experiencias en el manejo de las finanzas, otros fueron perjudicados y terminaron enfrentados con sus progenitores. Quien justamente se pronunció al respecto fue Nicole Neumann, quien reveló cómo gestiona hoy los ingresos que tienen sus hijas adolescentes por sus trabajos como modelo, teniendo en cuenta que ella tenía su misma edad cuando empezó a facturar.

A partir del escándalo de la ex Violetta y de su propia experiencia comenzando a trabajar siendo menor de edad, Neumann habló con Puro Show (eltrece) sobre cómo maneja la economía de sus hijas Indiana (18), Allegra (15) y Sienna (12), fruto de su relación con Fabián Cubero, quienes ya empezaron a dar sus primeros pasos en el modelaje y a percibir ingresos. De hecho, las dos mayores desfilaron la semana pasada en el Buenos Aires Fashion Week.

Neumann aseguró que sus hijas "saben perfectamente lo que cobran" y que mantiene charlas con ellas sobre cómo administrar el dinero (Foto: Instagram @cubero.allegra)

Aseguró que las adolescentes “saben perfectamente lo que cobran” porque ella misma se los muestra y que mantienen charlas sobre qué hacer con el dinero: si prefieren comprar dólares o que ella se los transfiera a sus cuentas, pero administrándose responsablemente.

“Para mí también ellas lo hacen como un juego”, reflexionó, haciendo énfasis en que, aunque le gusta que sus hijas ya aprendan a administrar su dinero, también le alegra que puedan usarlo para cosas que les gustan.

Allegra e Indiana Cubero desfilaron en el Buenos Aires Fashion Week (Foto: Instagram @lsonasaez)

Asimismo, la modelo reflexionó sobre cómo fue para ella empezar a trabajar siendo solo una adolescente. “Cuando era menor no podía, por una cuestión lógica y legal, manejar mi plata y a los 18, 19 años con una persona que me ayudó en ese momento dije: ‘Bueno, listo, ahora empiezo a cobrar yo mis contratos, a recibir yo y a derivar las comisiones a quien haya traído ese contacto, si es que vino de afuera’”, sostuvo.

“Ahí empecé a manejarlo yo y estuvo buenísimo. Me ordené un montón con contadores y a partir de ahí empecé a tener el control yo”, enfatizó. Cabe mencionar que su madre, Claudia Neumann, fue su representante en sus inicios y, de hecho, la modelo la acusó de haberse quedado con parte del dinero que, según sus dichos, no le correspondía.

Nicole Neumann comenzó a trabajar siendo adolescente y reveló que cuando alcanzó la mayoría de edad empezó a hacerse cargo de sus ganancias (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Neumann comentó que durante su juventud no tuvo otra alternativa que confiar en lo que decía que tenía que hacer con sus ganancias: “No tenés muchas formas de saber la realidad de lo que se está haciendo, de lo que está pasando, no tenés ningún tipo de control ni de noción”. Si bien a los 18 años ya se hizo cargo de sus asuntos, hasta hoy se arrepiente de no haber ahorrado ni haber hecho inversiones a futuro.