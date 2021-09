Nicole Neumann reveló detalles de su acercamiento a Fabián Cubero: “Estoy feliz”

Las fotos de Fabián Cubero y Nicole Neumann juntos en la comunión de su hija Allegra adelantaron algo que confirmó la modelo: la tensa relación entre ella y el exfutbolista de Vélez se mejoró y ahora ambos pueden compartir eventos familiares con sus pequeñas, aunque cada uno con sus respectivas parejas actuales.

“Estoy muy contenta por poder mostrar a mis hijas” contó Neumann en diálogo con el programa Implacables (América). “Muy contenta y muy feliz por el acuerdo. Pudimos irnos a la nieve, sacarnos fotos, disfrutar tranquilas”, recordó respecto de sus vacaciones en Bariloche de este año junto a sus hijas Allegra, Indiana y Sofía y su actual pareja, Juan Manuel Urcera.

A la comunión de su hija Allegra, Nicole Neumann asistió con su novio Juan Manuel Urcera y Fabián Cubero junto a su pareja Micaela Viciconte Instagram @NikitaNeumann / @FabianCuberoOficial

En cuanto a su exmarido, Neumann contó los progresos que ambos tuvieron tras una separación escandalosa y varios idas y vueltas legales por la custodia de sus hijas: “No sé si tengo más relación con Fabián, pero por lo menos se van logrando cosas que no podían lograrse hace un montón”.

Los viajes junto a Urcera y sus hijas, sumado a la posibilidad de compartir la comunión, serían parte de los progresos que Neumann relató, aunque también desestimó que esto se deba a su nueva pareja: “Mi pareja no tiene nada que ver con esto, una pareja no me influye en nada si el tema tiene que ver con mis hijas. Acá los protagonistas, de última, fueron mis abogados”.

El juicio que Cubero le ganó a Neumann

Uno de los últimos capítulos del escándalo entre la pareja mediática había sido el sobreseimiento de Cubero en un juicio originado a partir de una denuncia que la modelo y conductora le había realizado a su exmarido hace dos años, después de ir al departamento donde él vivía y no encontrar a sus hijas en el horario acordado.

En aquel entonces el exfutbolista contraatacó y aseguró que la conductora se había ido de vacaciones a Miami con las niñas sin su permiso. Luego de mostrar una carta como prueba, Cubero fue sobreseído en el juicio y Neumann descargó su furia en la televisión.

La modelo se comunicó con Yanina Latorre para dar su versión de los hechos: “No me ganó ningún juicio; yo tenía el permiso del juez, él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, plena pandemia”. Y agregó: “Ahora me reclama la mitad de los muebles de la casa el rata, pero no quiso intercambiar ni un fin de semana conmigo cuando me fui a esquiar con la familia de Manu [Urcera, su novio]”.

“Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo. Pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme”, arremetió en esos días de furia que ahora parecen haber quedado atrás.