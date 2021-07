Mimos, nieve y jacuzzi: la romántica y sensual escapada de Nicole Neumann y Manuel Urcera

Este sábado, los seguidores de Nicole Neumann se encontraron con una sorpresa. La modelo decidió que era momento de compartir en sus redes el buen momento sentimental que atraviesa junto con su novio, el piloto Manuel Urcera.

Lejos de sus rutinas, la modelo y el piloto disfrutaron de unas mini vacaciones a puro romance www.instagram.com/nikitaneumannoficial/

Por eso, la conductora de Santo Sábado subió a su cuenta de Instagram varias fotos e historias de la escapada romántica que los tuvo como protagonistas. El destino elegido fue San Martín de los Andes. Allí, no solo practicaron esquí y disfrutaron de la nieve, sino que aprovecharon para distenderse y pasar momentos de relax, lejos de las rutinas diarias que los acucian en la ciudad.

Una de las postales que la modelo eligió compartir en sus historias da cuenta de uno de esos momentos: en ella se los ve compartiendo un reparador baño en el jacuzzi de la habitación en la que se hospedaban.

La escapada romántica de Nicole Neumann y Manuel Urcera www.instagram.com/nikitaneumannoficial/

El piloto también subió a su cuenta varias imágenes, tanto junto a su flamante novia como con amigos. En sus historias, además, compartió videos donde muestra su pericia para el esquí y el romántico ascenso en la aerosilla junto a su amada.

Hace exactamente una semana, la modelo desmentía en una entrevista radial que la relación con el piloto estuviera en crisis. Los rumores surgieron cuando, a partir de la inesperada ausencia de Neumman en su programa, algunos medios aseguraron que la modelo había decidido no asistir, luego de una fuerte pelea con su novio.

En una de las historias compartidas por el piloto, se muestra el ascenso junto a su novia en la aerosilla www.instagram.com/manurcera/

“¡Por una discusión, no ir a un trabajo sería una cosa de locos! Además, no existió nada de todo eso que dicen. No entiendo sobre qué base dijeron semejante cosa. Los últimos rumores fueron fantasías inventadas”, aseguró la conductora de Santo Sábado, y dio detalles de cómo sigue su relación con el piloto.

“Hoy por hoy, quiero disfrutar del presente y estar tranquila. Se habló tanto que prefiero que no se sepa mucho, pero no por esconder nada, sino para preservar un poco la intimidad”, le explicó la modelo a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y se quejó: “Hay gente a la que le cuesta verme bien, como si yo no hubiera sufrido en la vida. ¡Ya está! Me abandonó un padre, trabajo desde los 12 años... ¡Déjenme ser feliz!”.

Neumann explicó, además, que para Urcera hacerle frente a este tipo de situaciones es algo nuevo. “Es un bombón; muy simple y muy tierno. Él viene de otro palo y no es fácil bancarse este ambiente y ver que todo el tiempo se dice algo sobre vos y quieren meterte en un conflicto. Es un montón. A mí, de hecho, a veces me cuesta lidiar con eso. Hay que aprender a centrarse en el momento, en lo que uno realmente está viviendo y hacer oídos sordos”, indicó.

Manuel Urcera disfrutando de una tarde de esquí en San Martín de los Andes www.instagram.com/manurcera/

“Una se pone más selectiva a esta altura de la vida. Y, por lo menos yo, no blanqueo cualquier relación ni le presento a cualquiera a mis hijas. Siempre aposté a vivir la vida acompañada y si puede ser por un mismo hombre, por supuesto que mucho mejor, porque me gusta crecer junto a la otra persona, llegar a entenderte con la mirada”, explicó Neumann.

Sonriente y feliz, Nicole posa para su novio www.instagram.com/nikitaneumannoficial/

Además, reveló que su novio ya conoció a sus hijas, Indiana, de 12 años, Allegra, de 10, y Sienna, de 7. “Sí, obvio que ya lo conocen y tienen la mejor. Ellas son chicas supersociables, supercariñosas. A ellas les encanta que esté con alguien. Cuando me ven sola, me dicen que quieren que tenga un novio. Yo, igual, no les presento a nadie hasta no estar segura y que pasen por lo menos tres o cuatro meses”, aseguró.

LA NACION