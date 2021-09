Nicole Neumann volvió a cruzarse con la exnovia de Manuel Urcera y recibió una dura acusación

Nicole Neumann se muestra muy afianzada junto a su novio, Manuel Urcera, desde hace unos pocos meses. Incluso compartieron vacaciones junto a las tres hijas de la modelo, y ya no se esconden en las redes sociales. Sin embargo, enfrentaron varios conflictos desde que blanquearon su relación: estuvieron en Neuquén y se encontraron frente a frente con la exnovia del piloto, Micaela Álvarez Cuesta, con quien ya habían mantenido algunos cruces en el último tiempo.

A mediados de julio, Neumann y Urcera viajaron a San Martín de los Andes, y este fin de semana volvieron a su destino predilecto. Según revelaron en Intrusos (América), fue allí donde ocurrieron los hechos, mientras toda la familia disfrutaba de algunos días de descanso.

Aseguran que Nicole Neumann y su pareja volvieron a cruzarse con la exnovia del piloto

Marcela Baños contó los detalles del encuentro entre los novios y la expareja del piloto: “Se cruzaron todos allá, mientras estaban caminando en la nieve, y la familia de él sabía que Micaela estaba allá”. La panelista aseguró que la reacción de la modelo fue la completa indiferencia y continuó con el paseo en la pista de ski.

La exnovia de Urcera, por su parte, le dijo a Baños que los encuentros casuales seguirán ocurriendo: “Nosotros nos vamos a cruzar muchísimas veces porque estamos haciendo los mismos circuitos que hacíamos cuando estábamos juntos; aparte, él es de Neuquén y yo soy de Neuquén, así que cuando venga con Nicole, nos vamos a cruzar”.

La modelo y el piloto disfrutaron de sus primeras vacaciones en la nieve; en medio del relax, se encontraron con la exnovia de Urcera www.instagram.com/nikitaneumannoficial/

Recordemos que el viaje de la pareja fue especial por tratarse del primero que realizaron acompañados de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de la relación anterior de la modelo con Fabián Cubero. Después de firmar un acuerdo judicial con el exfutbolista, también pudieron compartir imágenes donde aparecieran las menores en Instagram.

Aunque todo parecía pacífico, la panelista también contó que el verdadero cruce tuvo lugar en las redes sociales. Álvarez Cuesta acusó a la conductora de Santo Sábado (América) de ser la responsable de que le suspendieran un canje de un local vinculado a deportes en la nieve. Aunque no la nombró directamente, dejó en evidencia que la tregua está muy lejos.

Nicole Neumann y Manuel Urcera ya no se esconden y se muestran felices en las redes www.instagram.com/manurcera/

“Unos chicos de San Martín me pidieron que suba unas historias para promocionar un local y una persona no muy agradable hizo que bajara la historia porque ella después tuvo canje en el local; es de muy mal gusto, de muy mala leche, eso no se hace, me parece nefasto”, comentó en sus stories.

Sobre el encuentro casual con Nicole, expresó: “Yo siempre estuve en lugares y la gente vino a esos lugares”. En cuanto a la modelo y su novio, ninguno se refirió a la polémica, y se dedicaron a compartir románticas postales de su escapada a la montaña.

LA NACION