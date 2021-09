Nicole Neumann mostró la casa que está remodelando en Tigre: “No van a poder creer el cambio”

Nicole Neumann (40) está atravesando un año repleto de emociones y cambios. Después de haber perdido un juicio contra Fabián Cubero, la modelo concentra su energía en su pareja actual y en el bienestar de sus hijas, Indiana (12), Allegra (10) y Sienna (7). En las últimas horas, desde su cuenta de Instagram, compartió fotos de la nueva casa a la que se mudará con las tres menores.

Días atrás, Neumann adelantó que había vendido la propiedad que alguna vez fue su nido de amor con Cubero, en el exclusivo barrio privado Santa Bárbara. “Ya vendimos y ya encontré una nueva casa donde vamos a vivir con las chicas. Estoy haciendo malabares para mudarme”, explicó la modelo y conductora durante una entrevista con Intrusos (América TV). Sin mayores precisiones, se supo que la flamante vivienda está ubicada en el partido bonaerense de Tigre.

A comienzos de esta semana, compartió dos stories en su perfil en las que se pudo ver una amplia terraza con vista a un lago artificial. Así, ofreció a sus 1,8 millones de seguidores un primer pantallazo de su futuro hogar.

Nicole Neumann muestra la terraza de su nueva casa

Poco después, Neumann publicó otras imágenes del lugar que eligió para comenzar una nueva etapa: mostró la cocina, donde actualmente predomina el color blanco, y distintos planos del paisaje verde que rodea al inmueble. A modo de agradecimiento, la modelo incluyó una mención a su arquitecta y a las personas encargadas de la decoración interior. “No van a poder creer el cambio”, anticipó la dueña de casa. “Ansiedad x 1000″, sumó.

Nicole Neumann mostró cómo es su nueva casa - Crédito: Instagram @NikitaNeumannOficial

Romance y escándalo con Manuel Urcera

Neumann y Urcera consolidan día a día su relación. A pocos meses de que circularan las primeras fotos en las que se los veía a los besos, ya no sienten la necesidad de ocultarse: incluso, decidieron compartir sus últimas vacaciones con las hijas de la modelo.

No obstante, enfrentan varios conflictos desde que blanquearon su romance. En junio, luego de que trascendiera su noviazgo, la expareja del piloto de TC, Micaela Álvarez Cuesta, los increpó en la vía pública e hizo escandalosas declaraciones en los medios. “Le dije a Nicole que la noche anterior había estado conmigo. Le dije a él: ‘¿Le contaste que nosotros... el sábado...?’. No hacía falta la mentira. Le pregunté si ella estaba al tanto de esta dualidad”, sostuvo la mujer, oriunda de Neuquén, al reconstruir el episodio en Intrusos.

Nicole Neumann y Manuel Urcera en su última escapada a Neuquén www.instagram.com/manurcera/

El pasado fin de semana, en una nueva escapada en San Martín de los Andes, se cruzaron con Micaela una vez más y volvió a desatarse un escándalo. La ex de Urcera acusó a Neumann de ser la responsable de que le suspendieran un canje de un local vinculado a deportes en la nieve. “Unos chicos de San Martín me pidieron que suba unas historias para promocionar un local y una persona no muy agradable hizo que bajara la historia porque ella después tuvo canje en el local; es de muy mal gusto, de muy mala leche, eso no se hace, me parece nefasto”, publicó en sus historias de Instagram, sin mencionarla directamente.

LA NACION