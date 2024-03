Nicole Neumann reveló qué famoso fue su amor platónico: “Lo amaba”

Escuchar

Nicole Neumann está viviendo un gran momento en su vida, dado que se encuentra transitando su último trimestre de embarazo, a la espera de la llegada de su primer hijo con Manuel Urcera. Luego de unas vacaciones de verano por la Argentina y Europa, la modelo retomó su rol de jurado en Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) y el jueves por la noche sorprendió con una declaración de amor que nadie imaginó.

Desde hace más de dos años, Nicole Neumann tiene un rol estelar en el ciclo de entretenimiento conducido por Guido Kaczka, al ser la jurada que le realiza a los participantes preguntas relacionas con salud, belleza, moda y vida saludable, siendo una reconocida exponente en estas materias. Pero además, la modelo suele intervenir en el juego con diversos comentarios de color.

Nicole Nuemann habló de su gran amor platónico (Foto Instagram @nikitaneumannoficial)

Sin embargo, el jueves por la noche hizo lo propio y sorprendió con un dato de su pasado que pocos conocían. La escena se desarrolló al momento en que el conductor procedió a realizarle una pregunta a una participante: “¿Qué personaje de la televisión de los años 80 salía de aprietos utilizando elementos comunes y corrientes?”

La respuesta correcta era MaGyver, interpretado por el actor Richard Dean Anderson y cuya serie se lanzó en 1985 y se convirtió en un éxito absoluto. En ese momento, Nicole interrumpió y señaló: “Mi amor platónico, me encantaba”. Acto seguido, el conductor le consulto el motivo de su cariño hacia este particular personaje. “No sé, lo amaba. Me gustaba, sabía hacer de todo”, respondió muy orgullosa de sus sentimientos.

MacGyver era el protagonista de la serie lanzada en 1985 (Captura video)

De esta forma dejó al descubierto quién era su amor de pequeña, teniendo en cuenta que la modelo nació en 1980 y MaGyver saltó a la fama a mediados de aquella década. Pero esta no es la primera vez que Neumann habla de sus sentimientos por este personaje, dado que en 2019, en el mismo ciclo, profesó su cariño y admiración por este hombre que resolvía todo.

Nicole Nuemann mostró su rutina de ejercicios

En su sexto mes de gestación, Nicole Nuemann se muestra muy activa en sus actividades cotidianas. Ahora, mediante su cuenta de Instagram, reveló la rutina que realiza cada mañana para ejercitarse durante su embarazo, en búsqueda de un bienestar físico y mental.

“No es ganas, es disciplina”, fueron las palabras con las que la modelo acompañó un video en el que se la puede observar al aire libre realizando una variedad de ejército que incluyeron sentadillas, levantamiento de pesas, con bajo impacto. Además, para dejar en claro su mensaje, musicalizó el contenido con la popular canción “Disciplina”, de Lali Espósito.

Nicole Neumann se mostró desde el gimnasio (Foto Instagram @nikitaneumannoficial)

Más tarde, también compartió una imagen en la que se la puede ver en un gimnasio frente a un gran espejo. Mientras ella posa de perfil para mostrar el tamaño de su vientre, en un segundo plano aparece su marido, Manu Urcera, quien pareciera no estar en conocimiento de que era fotografiado.