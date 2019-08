Crédito: Instagram

7 de agosto de 2019 • 15:25

Nicole Neumann se sumará como jurado del Bailando en reemplazo de Florencia Peña, quien se toma vacaciones, y tendrá que sentarse al lado de su archirival, Pampita . No es difícil para ambas calentar la previa de ese duelo que pronto se verá en la pantalla, ya que es común que se enfrenten a través de los medios. Sin ir más lejos, el reciente conflicto entre la ex de Benjamín Vicuña y Flor de la Ve , fue un motivo para que Neumann la cuestione en el programa del Pollo Alvarez, en el que es columnista.

"Un poco ya me aburrió toda esta pelea. Pero si Flor ha llegado a este punto se siente herida, listo. Que Pampita pida perdón y se acabó. ¡Basta!", lanzó Nicole en Nosotros a la Mañana. "A veces por más que uno crea que no, al otro le dolió. Si le dolió, se pide perdón y punto. Ya está", dijo, y agregó: "Aparte, Flor tiene razón. Le mandó un audio que escuchamos todos dándole la devolución. Ya está. Entonces, si al otro le duele, le duele, le duele, se pide perdón y se cierra el tema".

Consultada por el Pollo Álvarez sobre qué haría si fuera protagonista de una pelea como esta, Nicole se mostró conciliadora: "Le pediría perdón y se acabó el tema. Le diría que no fue mi intención, porque aparentemente no fue la intención, pero si le dolió le pido perdón. Porque a veces hay que pensar qué le pasa al otro, no la intención que tuvo uno o lo que uno quiso decir. Si el otro lo interpretó mal y le dolió, se pide perdón ya. Listo. Es así, no siempre pasa por uno. Es lo que le pasa al otro y a veces hay que correrse de lado y ver qué le pasa al otro".

"Hay que tener un poco de empatía y sentir las disculpas, porque las disculpas no sentidas no sirven de un pomo. A Flor le tocó una fibra íntima que tiene que ver con su lucha y su vida", continuó. Sin embargo, no todos fueron palos para su "enemiga" mediática. Nicole destacó que la agresión de Gabo Usandivaras contra Pampita -el bailarín la provocó recordando el episodio en el que su ex le fue infiel con la China Suárez- fue "innecesaria": "También debería haber disculpas de Gabo a Pampita. Porque hay que decir todo. Porque fue un golpe bajo innecesario, lo personal no tenía nada que ver con el tema".